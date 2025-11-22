Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Αδέσποτο ζώο πετάχτηκε στον δρόμο και χτύπησε διανομέα

Πάτρα: Αδέσποτο ζώο πετάχτηκε στον δρόμο...

Ο νεαρός έπεσε στο οδόστρωμα, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Φθηνά γλίτωσε ένας νεαρός διανομέας το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας, όταν ενώ κινούνταν με τη μηχανή του, ένα αδέσποτο ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Το ζώο έφυγε, ενώ ο διανομέας παρέμεινε στο οδόστρωμα για αρκετά λεπτά, προφανώς από το σοκ. Άμεσα συνήλθε και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για να καταγράψουν το περιστατικό.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αδέσποτα Ζώα Τροχαίο ατύχημα Ντελιβεράς Διανομέας

