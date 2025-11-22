Πάτρα: Αδέσποτο ζώο πετάχτηκε στον δρόμο και χτύπησε διανομέα

Φθηνά γλίτωσε ένας νεαρός διανομέας το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή του Ανατολικού Διαμερίσματος της Πάτρας, όταν ενώ κινούνταν με τη μηχανή του, ένα αδέσποτο ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο και τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Το ζώο έφυγε, ενώ ο διανομέας παρέμεινε στο οδόστρωμα για αρκετά λεπτά, προφανώς από το σοκ. Άμεσα συνήλθε και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί για να καταγράψουν το περιστατικό.