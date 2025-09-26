Ο πατρινός Πάρης Σταυρόπουλος στις ΗΠΑ για αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας
Ετοιμος για έναν ακόμα αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας είναι ο πατρινός πρωταθλητής Πάρης Σταυρόπουλος.
Εχει συμφωνήσει σε έναν σημαντικό διεθνή αγώνα, που θα γίνει στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις 8 Νοεμβρίου. Θα είναι αγώνας στους 8 γύρους, στα 61 κιλά και θα φιλοξενηθεί στο Σαν Αντόνιο του Τέξας με αντίπαλο τον Javier -the Pitbull- Rodriguez.
Στη γωνία του Πάρη Σταυρόπουλου θα είναι ο Καβαλιώτης Δημήτρης Πουρουτζόγλου.
Ο Σταυρόπουλος δήλωσε στο thebest.gr απόλυτα αισιόδοξος για τον δύσκολο αυτόν αγώνα - πρόκληση, ευχόμενος να έχει μια άρτια προετοιμασία χωρίς τραυματισμούς.
Οι δυσκολίες και ο Πάρης Σταυρόπουλος
