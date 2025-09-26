Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Ο πατρινός Πάρης Σταυρόπουλος στις ΗΠΑ για αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας

Ο πατρινός Πάρης Σταυρόπουλος στις ΗΠΑ γ...
Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

Στο Σαν Αντόνιο του Τέξας

Ετοιμος για έναν ακόμα αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας είναι ο πατρινός πρωταθλητής Πάρης Σταυρόπουλος.

Εχει συμφωνήσει σε έναν σημαντικό διεθνή αγώνα, που θα γίνει στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις 8 Νοεμβρίου. Θα είναι αγώνας στους 8 γύρους, στα 61 κιλά και θα φιλοξενηθεί στο Σαν Αντόνιο του Τέξας με αντίπαλο τον Javier -the Pitbull- Rodriguez. 

Στη γωνία του Πάρη Σταυρόπουλου θα είναι ο Καβαλιώτης Δημήτρης Πουρουτζόγλου.

Ο Σταυρόπουλος δήλωσε στο thebest.gr απόλυτα αισιόδοξος για τον δύσκολο αυτόν αγώνα - πρόκληση, ευχόμενος να έχει μια άρτια προετοιμασία χωρίς τραυματισμούς.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυγμαχία Παναχαϊκή Πάρης Σταυρόπουλος Επαγγελματική πυγμαχία Τέξας People

Sports