Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος για τη Λαμπαδηδρομία

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπου...

Η δήλωση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκη Πετρόπουλο

Με αφορμή τη συμμετοχή της Πάτρας στη φετινή λαμπαδηδρομία, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι είναι υπερπολλαπλάσιοι των οκτώ διαδρομών που διατέθηκαν στο Δήμο Πατρέων.

Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι κι είναι αυτονόητο ότι αυτοί που δεν θα συμμετέχουν σε αυτή τη λαμπαδηδρομία θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν σε μια από τις επόμενες.»

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω»

Αντιδιαβρωτικά έργα στην ακτή Ρίου - Αγ. Βασιλείου * «Μεγάλωσε» η στεριά (ΦΩΤΟ)

Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία σε φούρνο - «Το φουλάρι έγινε θηλιά»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τάκης Πετρόπουλος Λαμπαδηδρομία

Ειδήσεις