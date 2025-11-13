Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος για τη Λαμπαδηδρομία

Με αφορμή τη συμμετοχή της Πάτρας στη φετινή λαμπαδηδρομία, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι αθλητές που αξίζουν να είναι λαμπαδηδρόμοι είναι υπερπολλαπλάσιοι των οκτώ διαδρομών που διατέθηκαν στο Δήμο Πατρέων.

Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι κι είναι αυτονόητο ότι αυτοί που δεν θα συμμετέχουν σε αυτή τη λαμπαδηδρομία θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν σε μια από τις επόμενες.»