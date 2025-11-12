Δεν ενέκριναν να τρέξει με την Ολυμπιακή δάδα- Η αντίδραση του Ανδρέα Φούρα

Ο Ανδρέας Φούρας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόρριψη της αίτησής του να κρατήσει την Ολυμπιακή Δάδα, υπενθυμίζοντας μέσω ανάρτησής του, την πολυετή προσφορά του στον αθλητισμό.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Φούρα:

Είχα την φιλοδοξία για μια ακόμη φορά να τρέξω κρατώντας την ολυμπιακή δάδα. Το κριτήριο κατά την ΕΟΕ ήταν η προσφορά του λαμπαδηδρόμου στον αθλητισμό. Δεν κρίθηκα άξιος για αυτό η αίτησή μου απορρίφθηκε. Και ας έχω τιμηθεί με το ανώτατο βραβείο προσφοράς στον αθλητισμό από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή από τον ίδιο τον Σάμαρανκ,και ας έχω εκδόσει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο ργανώνεται και λειτουργεί η ίδια η ΕΟ Ε και ας το κτήριο που στεγάζει την ΕΟΕ μπορεί να ήταν ακόμη γιαπί αν δεν το έπαιρνα στις πλάτες μου άστα να πάνε..... έχω να πω άλλα 100 αν ... ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!!!