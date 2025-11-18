Διοίκηση Παναχαϊκής: «Θα κάνουμε μεταγραφές»

Η διοίκηση της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαικής αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να σηκώσει το βάρος μιας προσπάθειας μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν για το management της ομάδας, δεν κρίθηκαν απο τη Διοίκηση επαρκείς για να σηκώσουν το βάρος του Ποδοσφαιρικού Οργανισμού της Παναχαϊκής.

Έτσι, πορευτήκαμε μόνοι μας, με μοναδικό Σύμμαχο τον κόσμο, ο οποίος ανταποκρίθηκε με πρωτόγνωρο και συγκινητικό τρόπο αγοράζοντας Εισιτήρια Διαρκείας για την ενίσχυση του Σωματείου καθώς και τους χορηγούς μας που επίσης βοήθησαν σημαντικά.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός απο το Τεχνικό Επιτελείο απαιτούσε, τηρουμένων των οικονομικών αναλογιών, την συγκρότηση ενός ρόστερ που κατά κύριο λόγο θα αποτελείτο απο νεαρούς πατρινούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές με στόχο την παραμονή στην κατηγορία και το πλασσάρισμα στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος Γ' Εθνικής που οδηγεί στα play off.

Γνωρίζαμε εξ αρχής τις δυσκολίες του εγχειρήματος αλλά απολύτως συνειδητά αποφασίσαμε να κερδίσουμε χρόνο στην κατεύθυνση εξεύρεσης Υγιούς Επενδυτικής Λύσης για την ομάδα. Με γνώμονα αυτό και μόνο εξακολουθούμε να πορευόμαστε έως σήμερα κλείνοντας ερμητικά την πόρτα σε αμφιβόλου σοβαρότητας και αξίας “Επενδυτικές Προτάσεις”!

Σε αυτή την πορεία που ξεκίνησε το καλοκαίρι κύριο μελημά μας ήταν και είναι η προστασία των νεαρών ποδοσφαιριστών μας οι οποίοι κλήθηκαν να σηκώσουν το βάρος της ιστορικής μας φανέλας.

Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, όπως η προχθεσινή. Οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη αρκεί να είναι καλόπιστη και να απευθύνεται στην Διοίκηση η οποία με τα όποια λάθη και τις όποιες ενδεχόμενες παραλείψεις της, δίνει καθημερινά τον δικό της αγώνα για να σταθεί ολόκληρος ο Οργανισμός όρθιος.

Ευχαριστούμε όλους του Υγιείς φιλάθλους που παρά την πικρία τους στηρίζουν αυτά τα παιδιά.

Στο ίδιο πλαίσιο καθιστούμε σαφές ότι στηρίζουμε τις επιλογές του Τεχνικού μας Επιτελείου.

Ενημερώνουμε, τέλος, τους χιλιάδες φίλους της Παναχαϊκής ότι η ομάδα στην μεταγραφική περίοδο που έρχεται θα ενισχυθεί σημαντικά και ουσιαστικά σε οποιαδήποτε θέση κριθεί απαραίτητο».