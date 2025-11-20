Μάχη ζωής δίνει ο παλιός άσος του Απόλλωνα Πατρών, Πλάτωνας Χοτοκουρίδης

Ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης, παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του Απόλλωνα Πατρών (απόκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ) και άλλων ομάδων και νυν προπονητής των Πανθήρων Κατερίνης βρίσκεται στην Εντατική έπειτα από επέμβαση πενταπλού bypass στην οποία υποβλήθηκε.

Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη, αλλά σταθερή με την ομάδα της Κατερίνης να εκφράζει τη στήριξή της.

Το μήνυμα των Πανθήρων Κατερίνης

“Η Ακαδημία μπάσκετ Πάνθηρες Κατερίνης, εκφράζει τη συμπαράστασή της στον προπονητή μας, Πλάτωνα Χοτοκουρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.



Ο Πλάτων, όπως στα γήπεδα, έτσι και στη ζωή είναι μαχητής! Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιστρέψει σύντομα κοντά μας, ακόμη πιο δυνατός. Στη δύσκολη αυτή περιπέτεια τον συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές αθλητών, γονέων και παραγόντων της ομάδας. Η οικογένεια των Πανθήρων τον περιμένει ξανά στο πλευρό της, με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που τον χαρακτηρίζουν.

Ο Πλάτων, όπως στα γήπεδα, έτσι και στη ζωή είναι μαχητής! Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιστρέψει σύντομα κοντά μας, ακόμη πιο δυνατός. Στη δύσκολη αυτή περιπέτεια τον συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές αθλητών, γονέων και παραγόντων της ομάδας. Η οικογένεια των Πανθήρων τον περιμένει ξανά στο πλευρό της, με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που τον χαρακτηρίζουν“.