Ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα 82-62 στην Χαϊδελβέργη

Champions League

Ο Προμηθέας Πάτρας το πάλεψε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Χαϊδελβέργη, όμως στην επανάληψη παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα με 82-62 για το Basketball Champions League.

Καλύτερο ξεκίνημα και προβάδισμα για τους γηπεδούχους

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και με τους Ουέδερς και Ουίλιαμσον προηγήθηκαν με 7-0. Ο Γκρέι πέτυχε τους πρώτους πόντους του Προμηθέα στο ματς και με το τρίποντο του Χάιμοντς οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 7-7. Ο Γκρέι έβαλε με βολές μπροστά την ελληνική ομάδα, αλλά το προβάδισμα κράτησε... 9 δευτερόλεπτα, με τον Ουέδερς από τα 6,75μ. να κάνει το 10-9. Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να ισοφαρίσει ξανά ή να περάσει μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο και βρέθηκε να χάνει με 21-17.

Μπροστά στον πόντο στα αποδυτήρια η Χαϊδελβέργη

Σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο, στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας ξεκίνησε πιο δυνατά  και με τους Χάρις και Κόλμαν κατάφερε να περάσει μπροστά με 25-27. Ο ΜακΚάλουμ ανέβασε τη διαφορά στους 4 (25-29) αλλά οι Ριντ και Ουέδερς με ένα μικρό σερί ισοφάρισαν σε 31-31. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν καλάθι-καλάθι και τελικά η Χαϊδελβέργη πήγε στα αποδυτήρια στο +1 (38-37).

 
«Άνοιξε» η διαφορά για τους γηπεδούχους

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι... πάτησαν το γκάζι. Μετά το καλάθι του Χάρις έκαναν ένα σερί 16-0 (!) και έτσι κατάφεραν να ξεφύγουν με 54-39. Ο Προμηθέας με βολές από τους Χάιμοντς, Καραγιαννίδη και το τρίποντο του Χάρις μείωσε σε 54-46, αλλά η Χαϊδελβέργη συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Οι Πατρινοί δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν περισσότερο και μπήκαν στην τελευταία περίοδο πίσω με 61-52.

Το ματς έγινε... περίπατος

Μετά το κάρφωμα του Οσουνίγι και το καλάθι του Καραγιαννίδη ο Ουίλιαμσον ευστόχησε σε τρίποντο για το 66-54 και ο Ουέδερς ανέβασε τη διαφορά στους 14 (68-54). Μετά το τάιμ-άουτ των Πατρινών, ο ίδιος πέτυχε τρίποντο για το 71-54 και... καθάρισε τον αγώνα. Ο Ουίλιαμσον σκόραρε και αυτός από τα 6,75μ. (74-56) και ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στην διεκδίκηση του ματς. Έτσι, η Χαϊδελβέργη δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 82-62.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 38-37, 61-52, 82-62

