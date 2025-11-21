25η Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών

«Το Βόλεϊ ενώνει, η φωνή δυναμώνει: Κάνουμε Μπλοκ στη Βία κατά των Γυναικών».

Με αφορμή την ανακήρυξη της 25ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά Γυναικών, το Δ.Σ. της ΕΣΠΕΠ αποφάσισε για άλλη μια χρονιά, τη συμμετοχή της στην εκστρατεία ευαισθητοποιήσεις και ενημερώσεις των φιλάθλων του Βόλεϊ.

Η Αθλητική αγωνιστική για το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που πληγώθηκαν, που φοβήθηκαν, που σώπασαν… και σε όσες δεν είναι πια κοντά μας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, τα γήπεδα της ΕΣΠΕΠ δεν φιλοξενούν απλώς αγώνες Βόλεϊ. Φιλοξενούν φωνές.

Φωνές που υψώνονται για όλες εκείνες τις γυναίκες που βίωσαν τη βία, για εκείνες που ζουν μέσα στον φόβο, για εκείνες που πάλεψαν να ακουστούν και δεν τα κατάφεραν.

Για τις ζωές που χάθηκαν σιωπηλά. Για τις οικογένειες που πλήγωσαν. Για τις ιστορίες που δεν πρέπει ποτέ ξανά να γραφτούν.

Ο αθλητισμός είναι χαρά, πάθος, δύναμη.

Αλλά σήμερα γίνεται και κάτι ακόμη:

 Γίνεται ασπίδα.

 Γίνεται στήριγμα.

 Γίνεται υπόσχεση.

Υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε καμία γυναίκα να νιώθει μόνη της. Υπόσχεση ότι θα στεκόμαστε δίπλα σε όσες χρειάζονται βοήθεια. Υπόσχεση ότι θα μιλάμε για λογαριασμό όσων δεν μπορούν.

Σε κάθε σετ, σε κάθε πόντο, σε κάθε χειροκρότημα, η ΕΣΠΕΠ θυμίζει:

Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι πληγή που αφορά όλους μας. Και όσο θα υπάρχουν γυναίκες που υποφέρουν, η κοινωνία μας δεν μπορεί να λέει πως προχωρά.

Καλούμε όλα τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, τους προπονητές, τους διαιτητές και κάθε άνθρωπο της οικογένειας του βόλεϊ να γίνουν φορείς αυτού του μηνύματος:

 Να κοιτάμε δίπλα μας.

 Να μη μένουμε σιωπηλοί.

 Να απλώνουμε το χέρι όταν κάποιος το χρειάζεται.

Η ΕΣΠΕΠ δεσμεύεται να συνεχίσει να αγωνίζεται για έναν αθλητισμό και μια κοινωνία όπου η γυναίκα θα νιώθει ασφαλής, ελεύθερη, σεβαστή.

 Για όλες όσες πόνεσαν.

 Για όλες όσες σώπασαν.

 Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά καμία να φοβηθεί.

Καλούμε τα σωματεία όπως αναρτήσουν το σχετικό υλικό στις σελίδες τους στο διαδίκτυο, καθώς επίσης την σχετική αφίσα και το έντυπο υλικό.