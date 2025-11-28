Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι - Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του για υπόθεση διαφθοράς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ότι ο επικεφαλής του προεδρικού του γραφείου, Αντρίι Γερμάκ, έχει υποβάλει την παραίτησή του, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα οι αρχές στην Ουκρανία κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ, στο πλαίσιο διερεύνησης ύποπτων οικονομικών συναλλαγών, με τον στενό συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει πως συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία.

