Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» το σχέδιο Τραμπ για κατάπαυση πυρός στις γραμμές του μετώπου

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τελευταίο διπλωματικό «άνοιγμα» είτε από την Ουκρανία είτε από τη Ρωσία προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης, ο οποίος επισκέπτεται τις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη (22/10) ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα στις τωρινές γραμμές του μετώπου είναι ένας «καλός συμβιβασμός».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING - Zelensky says Trump's proposal for line of contact to be basis of discussion 'a good compromise'<a href="https://t.co/LErFucTrLQ">https://t.co/LErFucTrLQ</a></p>— Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1980934852372525210?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2025</a></blockquote>

Η τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ ήρθε μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου στον λεγόμενο συνασπισμό των προθύμων ότι «υποστηρίζουν σθεναρά» τη θέση του Τραμπ ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και τα Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο Θάνατος, τέλος τα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

Επίσκεψη Ζελένσκι στις σκανδιναβικές χώρες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα το πρωί στο Όσλο όπου θα συναντηθεί με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο στρατιωτικό τμήμα του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο, διευκρίνισε το γραφείο του Στέρε.

Σύμφωνα με τη Στοκχόλμη, ο Ζελένσκι στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σουηδία, ενώ, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, αργότερα αυτή την εβδομάδα θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Η Νορβηγία δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το θέμα των συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Νορβηγού πρωθυπουργού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συνέντευξη Τύπου.

«Η Νορβηγία στηρίζει την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, την οποία αξίζει ο ουκρανικός λαός», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στέρε.

«Η υποστήριξη της Νορβηγίας στην Ουκρανία είναι στέρεη»

Η σκανδιναβική χώρα είναι μεταξύ των σημαντικότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας και των προσπαθειών της να απωθήσει τη ρωσική εισβολή: το Όσλο σχεδιάζει να προσφέρει βοήθεια – πολιτική και στρατιωτική—ύψους 275 δισεκ. κορωνών (περισσότερα από 23 δισεκ. ευρώ) στο Κίεβο την περίοδο 2023-2030.

«Η υποστήριξη της Νορβηγίας στην Ουκρανία είναι στέρεη και συνεχίζεται. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον στενό διάλογο με τις ουκρανικές αρχές προκειμένου αυτή η βοήθεια να απαντά στις ανάγκες επί του πεδίου», πρόσθεσε ο Στέρε.

Από τη Σουηδία στις Βρυξέλλες

Στη Σουηδία ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen, συστήματα όπλων και υποβρύχια.

Εξάλλου αύριο Πέμπτη διεξάγεται στις Βρυξέλλες η σύνοδος κορφής των ηγετών της ΕΕ στη διάρκεια της οποίας ελπίζουν να συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία. Μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Λονδίνο.