Η Τόκιο του «La Casa De Papel» έγινε μητέρα

Mητέρα για πρώτη φορά έγινε η πρωταγωνίστρια της διάσημης σειράς «La Casa De Papel» και ταλαντούχα ηθοποιός, Ούρσουλα Κορμπερό.

Η ηθοποιός Ούρσουλα Κορμπερό έγινε γνωστή στον πλανήτη μέσα από τον ρόλο της ως Τόκιο στην αγαπημένη σειρά «La Case De Papel του Netflix και πρόσφατα κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Το ζευγάρι διανύει μία από τις καλύτερες φάσης της ζωής του και πριν μερικές ώρες η Ούρσουλα Κορμπερό δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της, στην αγκαλιά του πατέρα του, μόλις λίγη ώρα μετά τη γέννησή του, στο νοσοκομείο Clinica Corachan στη Βαρκελώνη.

Τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η γνωστή καλλιτέχνιδα έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι που θα πάρει το όνομα Ντάντε.

«Γεια σου, μπαμπά», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram.