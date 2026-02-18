Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Δεν ξέρω πότε θα γίνει ο γάμος - Μπορείτε να ρωτήσετε τον αρραβωνιαστικό μου»

Στην κοπή της πίτας του STAR συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε και για τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης, είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες. Στις αρχές του 2018 είχαν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, ενώ εκείνη ήταν και η χρονιά που το μοντέλο είχε γίνει ευρέως γνωστό μέσα από το ριάλιτι μόδας «GNTM».

Ωστόσο, το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ήρθαν ξανά κοντά. Τον Ιούνιο του 2025 το μοντέλο και παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ο σύντροφός της, της έκανε πρόταση γάμου.

Το χριστουγεννιάτικο δώρο και ο γάμος

Σε ερώτηση για το τι της πήρε ο σύντροφός της για του Αγίου Βαλεντίνου, απάντησε: «Δεν μου έχει κάνει κάτι για του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί μου πήρε ένα πολύ ωραίο δώρο τα Χριστούγεννα, και θα πρέπει να βγάλω πολλές γιορτές με αυτό. Δεν μου παίρνει άλλα δώρα για φέτος. Μου έκανε δώρο τα σκουλαρίκια μου. Τα φοράω συνέχεια γιατί πρέπει να κάνω απόσβεση!».

Σχετικά με το θέμα του γάμου, η παρουσιάστρια είπε: «Δεν ξέρω πότε θα γίνει ο γάμος. Να σου πω την αλήθεια θα έρθει σε λίγο. Μπορείτε να τον ρωτήσετε off camera. Γιατί on camera θα φύγει και δεν θα μπει στην κοπή της πίτας. Να μας πει τέλος πάντων τι γίνεται με αυτόν τον γάμο. Ανησυχεί όλη η Ελλάδα».