Νατάσα Ράγιου για «Ferto»: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπεί στη Eurovision

Η Νατάσα Ράγιου έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε τόσο για την τηλεόραση όσο και για τη Eurovision και τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Akyla, που θα τραγούδησε στη Βιέννη το κομμάτι «Ferto».

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε την Τετάρτη (18.02.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star». Η Νατάσα Ράγιου εκτός από τη Eurovision και τον Akyla, αναφέρθηκε και στον αλησμόνητο Γιώργο Παπαδάκη.

Στο ερώτημα αν της λείπει η τηλεόραση, απάντησε κοφτά: «Όχι». Διευκρίνισε ωστόσο πως της λείπουν «οι άνθρωποι της τηλεόρασης», εξηγώντας ότι το σημερινό τηλεοπτικό τοπίο «δεν με εκφράζει έτσι όπως γίνεται τώρα».

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση, γιατί δεν με εκφράζει έτσι όπως γίνεται τώρα… Δεν μου αρέσουν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Μου λείπουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Να, εδώ τα παλικάρια πίσω από τις κάμερες, μπροστά οι συνάδελφοι…», παραδέχτηκε αρχικά.

«Είμαι φαν της Eurovision, έγραφα για τη Eurovision όλα τα χρόνια που ήμουν συντάκτης στην “Απογευματινή”, ασχολιόμουν με τη Eurovision πολύ. Η Eurovision δεν είναι η Eurovision που ξέρουμε και αγαπήσαμε. Εξ ου και το σύνθημα που έχω βγάλει “Χαιρέτα την τη Eurovision που ήξερες”. Υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, τύπου Klavdia πέρσι…», δήλωσε για τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

«Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα που δεν μ’ αρέσουν αυτοί οι καινούργιοι ήχοι, τύπου Akyla και λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πολύ ανοιχτή στα καινούργια πράγματα, αρκεί να έχουν αξία. Να σας πω κάτι; Πάρα πολύ συγκινήθηκα με τον Akyla και τη μαμά του, την ιστορία την προσωπική, πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό τι δουλειά έχει να με εκπροσωπήσει εμένα στη Eurovision με αυτούς τους στίχους;», ξεκαθάρισε η Νατάσα Ράγιου.

«Λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο του και η μανούλα του με συγκίνησε να το χαίρεται, να ‘ναι καλά. Και μπορεί να πάει και καλά, μπορεί να βγει και πρώτο, δεν ξέρω. Μακάρι, μακάρι για την Ελλάδα. Έπαθα σοκ με τους στίχους. Σοκ. Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς, που τ’ ακούνε στο club και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπεί στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο», δήλωσε ακόμα η Νατάσα Ράγιου.

Τον αγάπησα τον Γιώργο Παπαδάκη, όπως τον αγάπησε όλη η Ελλάδα πάρα πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε μαζί στον ΑΝΤ1, την ίδια χρονιά, οι τρεις: Παπαδάκης, Μενεγάκη και εγώ. Όπως και να το κάνεις τώρα, είναι μεγάλη απώλεια ο Γιώργος. Θα μου λείψει περισσότερο το χιούμορ του.

Για τα σχόλια περί «κροκοδείλιων δακρύων», μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου, η Νατάσα Ράγιου απάντησε: «Δεν με αφορά αγάπη μου αυτό. Αυτά τα χαζά, τα κουτσομπολίστικα, τα κατινίστικα εμένα δεν με αφορούν. Δηλαδή, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, φεύγει ένας άνθρωπος και οφείλεις να του έχεις και να του αποτίεις τον σεβασμό που του πρέπει. Τώρα για τους άλλους… Έχουμε γίνει όλοι οι κουτσομπόλες του διαδικτύου και ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Έλεος πια, βαριέμαι, δεν μπορώ».

Έπειτα ερωτήθηκε για τη διάδοχη κατάσταση με τον Παναγιώτη Στάθη που ξεκίνησε με την Άννα Λιβαθυνού και συνεχίζει με τον Στέφανο Σίσκο, μετά την απομάκρυνσή της.

«Όποιος είναι να σταθεί θα σταθεί. Τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν αφορούν τον κόσμο, τον κόσμο τον αφορά να ανοίξει το κουμπί και να δει αν του αρέσει αυτός που βλέπει να του παρουσιάζει και αν του αρέσει το περιεχόμενο της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν», δήλωσε η Νατάσα Ράγιου, προσθέτοντας: «Όλες οι απομακρύνσεις είναι άκομψες, όπου και αν γίνονται, από την προσωπική ζωή μέχρι την τηλεόραση».