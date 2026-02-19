Snoop Dogg: Πώς πλήρωσε το δείπνο όταν απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου του Snoop Dogg σε εστιατόριο της Ιταλίας, όταν η πιστωτική του κάρτα απορρίφθηκε, με τον ράπερ να βρίσκει έναν άλλον τρόπο για να πληρώσει το γεύμα του.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης, που βρίσκεται στο Μιλάνο, ως ανταποκριτής του NBC για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, πλήρωσε το γεύμα του με πέντε εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Λιβίνιο. Σύμφωνα με τη Σοφία Βαλμάντρε, κόρη των ιδιοκτητών του μαγαζιού, ο ράπερ παρήγγειλε ένα cheeseburger, φτερούγες κοτόπουλου, nuggets και τηγανητές πατάτες. Όταν ήρθε η στιγμή της πληρωμής, η κάρτα του δεν έγινε δεκτή, προκαλώντας του αμηχανία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, η Βαλμάντρε δήλωσε: «Ευχαριστούμε, Snoop». Μιλώντας στο NBC Los Angeles, περιέγραψε τι συνέβη: «Έστειλε τους συνεργάτες του να πάρουν την κάρτα και να πληρώσουν, αλλά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την πληρωμή. Δεν ξέρω γιατί, δεν περνούσε. Τότε η μητέρα μου του είπε ότι ήταν εντάξει να πάρει το φαγητό χωρίς να πληρώσει».