Marseaux: «Από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου»

Από πολύ μικρή ηλικία, η Marseaux δήλωσε ότι έχει δεχθεί αρνητικά σχόλια για το σώμα της. Η τραγουδίστρια και φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της στιχουργού Εύης Δρούτσα, η οποία είχε αναφέρει: «Δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω».

Όπως είπε η Marseaux, πολλοί άνθρωποι έχουν δεχτεί μπούλινγκ για την εικόνα τους και αυτός είναι ο λόγος που δεν πρόκειται να προσπεράσει όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό της.

«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά η Marseaux με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

