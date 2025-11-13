Παύλος Χαϊκάλης: Η νέα ζωή του στην Ηλεία και η ενασχόλησή του με την αστρολογία

Ο Παύλος Χαϊκάλης έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και την υποκριτική, μετά τις καταγγελίες που είχαν δει τα φώτα της δημοσιότητας την περίοδο του metoo και τους ισχυρισμούς που ακούστηκαν τότε εις βάρος του.

Μάλιστα τότε διαγράφηκε δια βίου από το ΣΕΗ και εκείνος αποφάσισε να βγει στη σύνταξη μετακομίζοντας στο Κατάκολο της Ηλείας από όπου κατάγεται και ασχολούμενος με την αστρολογία για την οποία είχε πάντα πάθος.

Το τελευταίο του βίντεο στο κανάλι αστρολογίας στο Youtube Astropolis ήταν στις 23 Οκτωβρίου μετά από ένα διάστημα απουσίας από τα συνήθη διαδικτυακά ραντεβού του με τον κόσμο.

«Και πάλι ξανά μαζί μετά από αρκετό καιρό. Δική μου ευθύνη, αλλά συνέβησαν και συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία με έφεραν πίσω. Συν το γεγονός της απογοήτευσης που ένιωθα όλο αυτό το διάστημα με αυτά που ακούω γενικά περί αστρολογίας. Συν το γεγονός ότι βλέπω έναν κόσμο ο οποίος είναι έντονα κριτικός απέναντι στα πράγματα, χωρίς να έχει γνώση των πραγμάτων, συν το γεγονός ότι άκουσα μια… φάση γύρω μου, ότι «αυτός περνάει τη φάση του», «σε τι φάση είστε» και μου έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσω να κάνω αυτό το βίντεο το οποίο έχει σχέση με τις φάσεις της σελήνης και τις φάσεις που περνούν οι άνθρωποι», ανέφερε σε αυτό.