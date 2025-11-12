Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον αγώνα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

Δείτε φωτό
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρέτισε τους φιλάθλους και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Πίσω τους διακρίνονται ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Κρις Μαραφάτσος, στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ φαίνεται σε άλλη φωτογραφία να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr