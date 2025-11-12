Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Στο ΣΕΦ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον αγώνα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρέτισε τους φιλάθλους και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Πίσω τους διακρίνονται ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και ο Κρις Μαραφάτσος, στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ φαίνεται σε άλλη φωτογραφία να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο.

#tags Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Ολυμπιακός

