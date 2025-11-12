Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ρομποτικά ταξί ξεκινούν δοκιμές σε αυτοκινητοδρόμους Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες

Ρομποτικά ταξί ξεκινούν δοκιμές σε αυτοκ...

Σε τρεις πόλεις των ΗΠΑ

Τα ρομποτικά ταξί της νεοφυούς εταιρείας Waymo θα μπορούν πλέον να κινούνται στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των πλήρως αυτόνομων μετακινήσεων.

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet - μητρικής εταιρείας της Google - είχε εντείνει από το 2023 τις δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους, μεταφέροντας αρχικά υπαλλήλους της. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε δελτίο Τύπου, η εταιρεία ετοιμάζεται πλέον να επεκτείνει επίσημα τις υπηρεσίες της και στο κοινό.

 

 

Ο όμιλος προβλέπει να προσφέρει αργότερα τις διαδρομές στις λεωφόρους υψηλής ταχύτητας στο Όστιν ή την Ατλάντα, όπου η Waymo παρέχει ήδη υπηρεσίες εντός του αστικού κέντρου.

Στην πόλη όπου ιδρύθηκε, η Waymo προσφέρει ήδη διαδρομές σε μια ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Χοσέ, ήτοι μια απόσταση 100 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι τα ρομποταξί άλλων εταιρειών (Tesla, Zoox και May Mobility) περιορίζονται, προς το παρόν, στην οδήγηση εντός της πόλης και δεν κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους.

Ειδήσεις Τώρα

ΠΟΥ: Η φυματίωση παραμένει η πιο θανατηφόρα μολυσματική νόσος- 1,23 εκατ. θάνατοι το 2024

Κύπρος: «Δεν ξέρουμε αν έγινε ο κύριος σεισμός»- Τι λένε οι σεισμολόγοι

Επίδομα παιδιού: Νωρίτερα αναμένεται να καταβληθεί η 5η δόση - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ταξί Τεχνητή Νοημοσύνη ΗΠΑ

Ειδήσεις