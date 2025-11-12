Ρομποτικά ταξί ξεκινούν δοκιμές σε αυτοκινητοδρόμους Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες

Σε τρεις πόλεις των ΗΠΑ
Τα ρομποτικά ταξί της νεοφυούς εταιρείας Waymo θα μπορούν πλέον να κινούνται στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των πλήρως αυτόνομων μετακινήσεων.
Η Waymo, θυγατρική της Alphabet - μητρικής εταιρείας της Google - είχε εντείνει από το 2023 τις δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους, μεταφέροντας αρχικά υπαλλήλους της. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε δελτίο Τύπου, η εταιρεία ετοιμάζεται πλέον να επεκτείνει επίσημα τις υπηρεσίες της και στο κοινό.
Ο όμιλος προβλέπει να προσφέρει αργότερα τις διαδρομές στις λεωφόρους υψηλής ταχύτητας στο Όστιν ή την Ατλάντα, όπου η Waymo παρέχει ήδη υπηρεσίες εντός του αστικού κέντρου.
Στην πόλη όπου ιδρύθηκε, η Waymo προσφέρει ήδη διαδρομές σε μια ζώνη που εκτείνεται μεταξύ του Σαν Φρανσίσκο και του Σαν Χοσέ, ήτοι μια απόσταση 100 χιλιομέτρων.
Σημειώνεται ότι τα ρομποταξί άλλων εταιρειών (Tesla, Zoox και May Mobility) περιορίζονται, προς το παρόν, στην οδήγηση εντός της πόλης και δεν κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόμους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr