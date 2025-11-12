Ρομποτικά ταξί ξεκινούν δοκιμές σε αυτοκινητοδρόμους Σαν Φρανσίσκο, Φοίνιξ και Λος Άντζελες

Τα ρομποτικά ταξί της νεοφυούς εταιρείας Waymo θα μπορούν πλέον να κινούνται στους αυτοκινητόδρομους του Σαν Φρανσίσκο, του Φοίνιξ και του Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των πλήρως αυτόνομων μετακινήσεων.

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet - μητρικής εταιρείας της Google - είχε εντείνει από το 2023 τις δοκιμές στους αυτοκινητοδρόμους, μεταφέροντας αρχικά υπαλλήλους της. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε δελτίο Τύπου, η εταιρεία ετοιμάζεται πλέον να επεκτείνει επίσημα τις υπηρεσίες της και στο κοινό.