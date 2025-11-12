Πάρις Χίλτον για την κόρη της: «Κάθε μέρα μαζί σου είναι μαγεία»

Η ανάρτησή της
Την αγάπη της για την κόρη της εξέφρασε η Πάρις Χίλτον με αφορμή τα δεύτερα γενέθλιά της, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.
Η «χρυσή» κληρονόμος δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για την αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μικρή της, τονίζοντας πως κάθε μέρα στο πλευρό της μοιάζει μαγική.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά για τα 2α γενέθλιά σου, πανέμορφη κορούλα μου, Λόντον. Είσαι το κοριτσάκι που πάντα ονειρευόμουν - γλυκιά, ευγενική και γεμάτη λάμψη. Με έχεις αλλάξει με κάθε τρόπο και έχεις γεμίσει την καρδιά μου με τόση αγάπη. Κάθε μέρα μαζί σου είναι καθαρή μαγεία».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Είναι τόσο ξεχωριστό που γεννήθηκες στις 11/11 - την ίδια μέρα που παντρευτήκαμε με τον μπαμπά σου. Το 11:11 ήταν πάντα ο αριθμός-άγγελός μου, σύμβολο αγάπης, τύχης και νέων ξεκινημάτων - και η έμπνευση πίσω από το 11.11media (εταιρεία παραγωγής της Πάρις Χίλτον)».
Η «χρυσή» κληρονόμος δήλωσε επίσης ανυπόμονη να δει την προσωπικότητα που θα καλλιεργήσει η κόρη της μεγαλώνοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι ήδη δύο. Ανυπομονώ να δω το υπέροχο άτομο που θα γίνεις - και επιτέλους να έχω κάποιον να μοιράζομαι την ντουλάπα μου. Είσαι ο κόσμος μου, ο ήλιος μου και η μικρή μου πριγκίπισσα».
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr