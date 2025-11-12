Πάρις Χίλτον για την κόρη της: «Κάθε μέρα μαζί σου είναι μαγεία»

Την αγάπη της για την κόρη της εξέφρασε η Πάρις Χίλτον με αφορμή τα δεύτερα γενέθλιά της, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η «χρυσή» κληρονόμος δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για την αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μικρή της, τονίζοντας πως κάθε μέρα στο πλευρό της μοιάζει μαγική.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά για τα 2α γενέθλιά σου, πανέμορφη κορούλα μου, Λόντον. Είσαι το κοριτσάκι που πάντα ονειρευόμουν - γλυκιά, ευγενική και γεμάτη λάμψη. Με έχεις αλλάξει με κάθε τρόπο και έχεις γεμίσει την καρδιά μου με τόση αγάπη. Κάθε μέρα μαζί σου είναι καθαρή μαγεία».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Είναι τόσο ξεχωριστό που γεννήθηκες στις 11/11 - την ίδια μέρα που παντρευτήκαμε με τον μπαμπά σου. Το 11:11 ήταν πάντα ο αριθμός-άγγελός μου, σύμβολο αγάπης, τύχης και νέων ξεκινημάτων - και η έμπνευση πίσω από το 11.11media (εταιρεία παραγωγής της Πάρις Χίλτον)».

Η «χρυσή» κληρονόμος δήλωσε επίσης ανυπόμονη να δει την προσωπικότητα που θα καλλιεργήσει η κόρη της μεγαλώνοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι ήδη δύο. Ανυπομονώ να δω το υπέροχο άτομο που θα γίνεις - και επιτέλους να έχω κάποιον να μοιράζομαι την ντουλάπα μου. Είσαι ο κόσμος μου, ο ήλιος μου και η μικρή μου πριγκίπισσα».

Δείτε την ανάρτηση