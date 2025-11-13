Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του

Αν και αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει την ιστορία, η πιθανότητα να κρύβεται αλήθεια πίσω από αυτήν τον ώθησε να ερευνήσει το παρελθόν του.

Η αποκάλυψη έγινε το 1974, την περίοδο της πρεμιέρας της ταινίας «Chinatown», όταν ένας δημοσιογράφος του περιοδικού TIME τον πληροφόρησε για την πραγματική του καταγωγή. Ο ρεπόρτερ ισχυρίστηκε ότι είχε επικοινωνήσει με έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως ο βιολογικός πατέρας του Νίκολσον — παρότι ο ηθοποιός πίστευε μέχρι τότε πως ο πατέρας του είχε πεθάνει.

Μέχρι την ηλικία των 37 ετών, ο Τζακ Νίκολσον αγνοούσε μια συγκλονιστική αλήθεια για την οικογένειά του: η Τζουν, την οποία θεωρούσε αδελφή του, ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα του.

Αυτό που ανακάλυψε ήταν συγκλονιστικό. Η Ethel May, η γυναίκα που θεωρούσε μητέρα του, ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του και είχε ήδη πεθάνει. Η June, που ο Τζακ Νίκολσον πίστευε για αδελφή του, ήταν η βιολογική του μητέρα, και εκείνη είχε επίσης πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Η αλήθεια τελικά ήρθε στο φως χάρη σε μια θεία του και ένα ακόμα συγγενικό πρόσωπο.

«Έπαθα σοκ. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο… Η αδερφή της June, δηλαδή της μητέρας μου, ήταν εκείνη που παραδέχτηκε την αλήθεια», αποκάλυψε ο Τζακ Νίκολσον το 1997. Η June ήταν πολύ νέα όταν έμεινε έγκυος, ανύπαντρη και χωρίς να γνωρίζει τον πατέρα του παιδιού της. Ταυτόχρονα, είχε έντονη επιθυμία να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ.

Αντιμέτωπη με την αδυναμία να μεγαλώσει ένα παιδί και χωρίς να θέλει να κάνει έκτρωση, συμφώνησε με τους γονείς της να αναλάβουν εκείνοι την κηδεμονία του παιδιού και να το μεγαλώσουν σαν δικό τους. Η ίδια θα εμφανιζόταν απλώς ως μια από τις αδερφές του, ώστε η εγκυμοσύνη της να παραμείνει μυστική και να μην επηρεάσει τα όνειρά της.

Όταν γεννήθηκε ο Τζακ Νίκολσον, η Ethel May τον παρουσίασε ως δικό της παιδί.