Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έρχεται την Δευτέρα στην Πατρών - Πύργου

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφτούν τα εργοτάξια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.
Πρόγραμμα επίσκεψης:
- Στις 10:00 στον Κόμβο Οβρυάς
- Στις 14:00 στο έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη
