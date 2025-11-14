Back to Top
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έρχεται την Δευτέρα στην Πατρών - Πύργου

Στις 10:00 στον Κόμβο Οβρυάς

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφτούν τα εργοτάξια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Πρόγραμμα επίσκεψης:

  • Στις 10:00 στον Κόμβο Οβρυάς
  • Στις 14:00 στο έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

#tags ΝΕΟ Πατρών Πύργου Χρίστος Δήμας

