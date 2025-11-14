Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έρχεται την Δευτέρα στην Πατρών - Πύργου

Στις 10:00 στον Κόμβο Οβρυάς

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας , μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφτούν τα εργοτάξια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος και του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

