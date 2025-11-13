Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της Πατρών-Πύργου - Εντυπωσιακό βίντεο με τις τελευταίες εργασίες

Με την ολοκλήρωση και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του πιο απαιτητικού τμήματος του έργου, από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό, φτάνει στο τέλος της η κατασκευή του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου.

Το νέο αυτό τμήμα θα ενωθεί με τα ήδη παραδομένα 65 χιλιόμετρα, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία από την 1η Αυγούστου, δημιουργώντας έναν ενιαίο, σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αποτυπώνεται η εντυπωσιακή πρόοδος των εργασιών και η τελική φάση πριν την παράδοση του δρόμου, που αναμένεται στο τέλος του μήνα. Έτσι, από τον Δεκέμβριο οι οδηγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο τον άξονα, απολαμβάνοντας γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.

Οι εικόνες δείχνουν τη ριζική αναβάθμιση της παλιάς εθνικής οδού σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόοδος των τελευταίων μηνών θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, δεδομένων των τεχνικών δυσκολιών αλλά και των προβλημάτων που προκάλεσαν οι καλοκαιρινές πυρκαγιές και οι έντονες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις στην περιοχή.