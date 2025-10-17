Ξεκινούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα στην Πατρών-Πύργου

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τις τελευταίες εβδομάδες την τοπική επικαιρότητα, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την «Ολυμπία Οδό», έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών για τα αντιπλημμυρικά έργα κατάντι του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου, έργο που ζητούσαν μετ’ επιτάσεως οι δημοτικές αρχές, οι φορείς και οι σύλλογοι κατοίκων των περιοχών που διασχίζει ο οδικός άξονας, αναφέρει η εφημερίδα Νεολόγος.

Η υπουργική απόφαση

Με Υπουργική Απόφαση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε στην παραχωρησιούχο εταιρεία «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» την εντολή εκπόνησης μελετών, οι οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές κατάντι του αυτοκινητοδρόμου, εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης, που είχαν ήδη αναδειχθεί ως ευάλωτες, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα και σίγουρα μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ (το τελικό κόστος θα γίνει γνωστό όταν θα υπάρχουν οι οριστικές μελέτες) και αφορά στην εκτέλεση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων -από την παραχωρησιούχο- σε 14 επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος του έργου. Από αυτές, τρεις βρίσκονται στον Δήμο Πατρέων -μεταξύ των οποίων και στην περιοχή των Καμινίων-, τρεις στη Δυτική Αχαΐα, τέσσερις στην Ανδραβίδα-Κυλλήνη, δύο στον Πηνειό και δύο στην Ήλιδα.

Όπως διευκρινίζουν στελέχη του Υπουργείου, τα έργα αυτά δεν αποτελούν συμβατικό αντικείμενο της παραχώρησης Πατρών-Πύργου και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με στόχο την οριστική θωράκιση των οικισμών και των καλλιεργειών που βρίσκονται εκτός του άξονα, όπου τα όμβρια ύδατα απορρέουν, λόγω των υψομετρικών διαφορών που δημιουργήθηκαν.

Στο επίκεντρο οι περιοχές Τσουκαλέικα-Βραχνέικα-Καμίνια

Ειδικότερα, για το τμήμα Μιντιλόγλι-Καμίνια, δηλαδή το τελευταίο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου που διασχίζει τον Δήμο Πατρέων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη καθοριστεί τρία σημεία παρέμβασης, ιδιαιτέρως σε Τσουκαλέικα και Βραχνέικα. Για τα δύο πρώτα σημεία οι μελέτες είναι οριστικές και βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ για το τρίτο σημείο, στα Καμίνια, η σχετική αδειοδότηση αναμένεται άμεσα.

Το χρονοδιάγραμμα

Μετά την έκδοση των αδειών, για τις οποίες οι διαδικασίες είναι τάχιστες, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, γεγονός που οδηγεί σε ορίζοντα ολοκλήρωσης –συνολικά του έργου- μέσα στο 2026. Κατά τις ίδιες πηγές, οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν διευθετήσεις ρεμάτων, νέα τεχνικά έργα απορροής και ενίσχυση των υπαρχόντων αγωγών, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα υπερχείλισης, ιδιαίτερα στις χαμηλές περιοχές κοντά στη θάλασσα. Με λίγα λόγια, θα δημιουργηθούν αποδέκτες που θα στέλνουν τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα.

«Να ολοκληρωθούν το συντομότερο»

Αναστασία Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

Την ικανοποίησή της για τη δρομολόγηση των μελετών και του έργου εξέφρασε στον η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, Αναστασία Τογιοπούλου:

«Ως είδηση είναι ικανοποιητική, έστω κι αν άργησαν να δρομολογηθούν τα έργα που είχαμε ζητήσει, τα οποία έπρεπε να γίνουν μαζί με τη δημιουργία της Πατρών-Πύργου. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν το συντομότερο και θα δοθεί λύση στα προβλήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε επανειλημμένα αναδείξει το θέμα, τονίζοντας πως η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου χωρίς παράλληλα αντιπλημμυρικά έργα εγκυμονούσε κινδύνους για κατοικημένες περιοχές, ειδικά μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η εξέλιξη αυτή, όπως εκτιμάται, απαντά στο πάγιο αίτημα των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και θέτει τις βάσεις για μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των ομβρίων υδάτων σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο.

Τελειώνει η Πατρών-Πύργου

Εξάλλου, την ίδια στιγμή που δρομολογούνται τα αντιπλημμυρικά έργα, το τελευταίο κομμάτι του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, θα ολοκληρωθεί και το τελευταίο τμήμα, από το Μιντιλόγλι έως τα Καμίνια, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στον Max FM.

«Αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχουμε ανακοινώσει και είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, οφείλω να ομολογήσω, αλλά μετά και τη νέα αυτοψία μου είμαι αισιόδοξος», ανέφερε ο Υπουργός.

Όπως είπε, οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το τελευταίο διάστημα η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. «Αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω από 400 εργαζόμενοι στα 10 χιλιόμετρα. Η πρόοδος των εργασιών σε σχέση με τον Αύγουστο, που είχα κάνει την τελευταία μου αυτοψία, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Καιρού επιτρέποντος, θα το καταφέρουμε. Του Αγίου Ανδρέα να μπορέσουμε να δώσουμε κυκλοφορία και στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του Πατρών-Πύργου», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις κυκλοφοριακές δυσκολίες που προκαλούνται προσωρινά στην παλιά Εθνική Οδό, ο κ. Δήμας εξήγησε ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία για να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο.

«Η απόφαση ήταν να πάρουμε τα μέτρα αυτά μετά την 15η Σεπτεμβρίου. Καταλαβαίνω απόλυτα την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες στην καθημερινότητά τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, για τους επόμενους δύο μήνες. Όμως νομίζω ότι μετά την 30ή Νοεμβρίου όλοι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα έχουμε ξεχάσει την ταλαιπωρία. Αντιθέτως, θα έχουμε έναν ασφαλή και γρήγορο αυτοκινητόδρομο».

Η ταυτόχρονη ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου και η έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων διαμορφώνουν ένα ενιαίο πλαίσιο παρεμβάσεων, που ενισχύει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των περιοχών που διασχίζει ο οδικός άξονας. Όπως εκτιμούν στελέχη της Ολυμπίας Οδού, η μελέτη θα επιτρέψει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ώστε το έργο να μην επιβαρύνει υδρολογικά τις χαμηλές ζώνες αλλά, αντιθέτως, να λειτουργεί ως στοιχείο προστασίας για τις γύρω κοινότητες. Η εξέλιξη αυτή συνιστά, όπως σχολιάζουν παράγοντες της περιοχής, ουσιαστική απάντηση σε ανησυχίες ετών, που αναζωπυρώθηκαν το τελευταίο διάστημα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις επισημάνσεις επιστημονικών και τεχνικών φορέων.