Προβλήματα από την κακοκαιρία: Ξεχείλισε ρέμα στη Λακωνία και παρέσυρε αυτοκίνητο – Απεγκλωβίστηκε έγκυος που πήγαινε να γεννήσει

Κλειστός παρέμεινε νωρίτερα ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα στο ύψος του κόμβου Παραδεισίων.

Προβλήμστα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, το επίκεντρο της οποίας κινείται στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Eντονη είναι η βροχή και στην Αττική Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που είχε εκδώσει από την Παρασκευή, προκειμένυο να συμβαδίζει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

«Καμπανάκι» για 8 περιοχές

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και τέως διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως σε οκτώ περιοχές: Κέρκυρα

Άρτα

Αιτωλοακαρνανία

τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και

Λακωνία.

Ν. Καβάλας

Ξάνθης

Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02tVaN5GsbBkATXqsBJmLboVzSB757Gacu36dciJd9X4WMiizfGWrkeXWMgTYvNkK6l%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="800" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Λακωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή μεταξύ Νιάτων και Μολάων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του FLY, ρέμα που διέρχεται κοντά στο οδικό δίκτυο της περιοχής ξεχείλισε, με αποτέλεσμα να παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως σε χωράφια. Οι τοπικές Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αγροτικούς δρόμους και περιοχές όπου υπάρχουν μικρά ρέματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα στη Βόνιτσα Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη νύχτα την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 11 κλήσεις για παροχή βοήθειας και προχώρησε σε 7 αντλήσεις υδάτων σε σημεία της Ηπείρου και της περιοχής Λευκάδας – Βόνιτσας. Στη Βόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε αργά το βράδυ προκάλεσε φθορές στο οδόστρωμα, κυρίως σε δρόμους που βρίσκονται κοντά σε ρέματα, ενώ σημειώθηκαν και μικρές κατολισθήσεις σε αγροτικές περιοχές. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται από νωρίς το πρωί στο σημείο για αποκατάσταση των δρόμων και καθαρισμό φραγμένων φρεατίων, ώστε να αποτραπούν νέα προβλήματα.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη νύχτα τη Δυτική Ελλάδα, με τη Φιλιππιάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι κάτοικοι της περιοχής «πέρασαν δύσκολες στιγμές» εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και πλημμυρικά φαινόμενα. Σε σπίτι της περιοχής, το νερό από παρακείμενο αύλακα πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο τοιχίο και εισέβαλε στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «Το υπόγειο, περίπου 120 τετραγωνικών μέτρων, πλημμύρισε από νερό και λάσπη, καταστρέφοντας όλα τα είδη που υπήρχαν μέσα», ανέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν με αντλίες, ωστόσο «η ροή και η πίεση του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλη».

Κακοκαιρία σε Κορινθία και Αργολίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Κορινθία, με έντονη χαλαζόπτωση να σημειώνεται στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους και συγκεκριμένα από Δερβενάκια έως το Φίχτι. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος «άσπρισε» από το χαλάζι, ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς είναι περιορισμένη. Οι αγρότες της περιοχής αναφέρουν ζημιές σε ελιές και άλλες καλλιέργειες.