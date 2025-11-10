Πάτρα: Εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση ζωγραφικής "Άσπρο - Μαύρο"

Ο σκοπός της έκθεσης είναι να μας κάνει να θυμηθούμε αξίες και συναισθήματα που είχαμε ζήσει στο παρελθόν αλλά τα ξεχάσαμε ή τα ζούμε τώρα χωρίς να τους δίνουμε σημασία.

Συμμετέχουν 22 καλλιτέχνες , οι οποίοι παρουσιάζουν 44 πίνακες ζωγραφικής, δουλεμένοι με άσπρο, μαύρο και τόνους του γκρι. Δόθηκε μεγάλη σημασία στην χρησιμοποίηση ειδικών μαύρων και λευκών χρωστικών, αποδίδοντας κατάλληλα πλούσιους ψυχρούς και θερμούς τόνους, έτσι ώστε να υπονοείται το χρώμα στα μάτια του θεατή.

Ας προσπαθήσουμε να θυμηθούμε την αίσθηση που νιώσαμε όταν αντικρίσαμε μες τον χειμώνα ένα γλαροπούλι να αψηφά το κρύο, την ομορφιά μιας γυναίκας που πέρασε δίπλα μας, την ολότητα μιας γυναίκας που μετρά τον χρόνο της εγκυμοσύνης της, το δυνατό φως του ήλιου που μας έκανε να φορέσουμε γυαλιά, την ματιά κάποιου που μας κοίταξε με νόημα, την προβλήτα που σταθήκαμε για να θαυμάσουμε το τοπίο, την εμπειρία να μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας, τον παππού που κράταγε από το χέρι το εγγονάκι του, την απόλαυση του καλοκαιρινού μπάνιου που μας δρόσισε, το παιχνίδι των παιδιών με το νερό, την βροχή που μας έβρεξε αλλά δεν μας ένοιαξε, το άρωμα του λουλουδιού που προσφέραμε ή που μας πρόσφεραν, την θέα από το πατρικό μας που συνόδεψε τα παιδικά μας χρόνια, τις χαρακιές ενός παμπάλαιου δέντρου που έχει ηλικία πριν από εμάς, το πρόσωπο ενός άνδρα που βγήκε από το σκοτάδι, τα αγαπημένα μας πρόσωπα που πόζαραν για εμάς, την στιγμή που παίξαμε με την βροχή σαν μικρά παιδιά, το χαμόγελό μας όταν αντικρίσαμε τα αντικείμενα που μας έχει αφήσει ο πατέρας μας, το εύθραυστο ενός λουλουδιού που παίρνει ο άνεμος, την μυρωδιά του χώματος όταν περπατάγαμε στο βουνό, το τραπεζάκι που καθίσαμε δίπλα στη θάλασσα και χαλαρώσαμε καθώς και τα λόγια του ποιητή που συντρόφεψαν κάποιες ιδιαίτερες στιγμές μας.

Στην έκθεση "Άσπρο - Μαύρο" συμμετέχουν οι παρακάτω καλλιτέχνες:

Αθανασόπουλος Γιάννης, Αποστολοπούλου Βαρβάρα, Βραχνή Γιώτα, Γεωργίου Σπυριδούλα, Γκανάς Ηλίας, Δομέτιος Δομετίου, Δριμάλα Κλειώ, Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος , Καλοκαιρινού Βάσω, Καμπιώτη Ευγενία, Κουνδουράκη Νίκη, Λαμπροπούλου Ουρανία, Λιούρδη Πένυ, Μαράτου Αγάπη, Μποϊλέ Δέσποινα, Παλαιολόγου Μαγδαληνή, Πατσογιάννη Αλεξάνδρα, Σωτηροπούλου Ρούλα, Τσαφογιάννη Αγγελική, Τσαφταροπούλου Σοφία, Τσίπουρα Ελευθερία και Τσιρώνης Νίκος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.