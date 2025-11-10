Δολοφονία Κουμανταρέα: Ξανά στη φυλακή οι δύο καταδικασθέντες

Η ανώτατη των ποινών, τα ισόβια δεσμά, επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά στους δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα τον Δεκέμβριο του 2014.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για δεύτερη φορά, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ληστείας, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε προχωρήσει στην αναίρεση προηγούμενης εφετειακής απόφασης, με την οποία αναγνωρίστηκε και στους δύο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Έτσι, σήμερα καταδικάστηκαν κατά πλειοψηφία (5-2) για την ανθρωποκτονία και ομόφωνα για την απόπειρα ληστείας, για την οποία τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν συγγενείς του συγγραφέα, οι οποίοι έδειξαν την ικανοποίηση τους μετά την εκφώνηση της απόφασης, καθώς πλέον οι δύο καταδικασθέντες, που ήταν ελεύθεροι λόγω της υφ’ όρων απόλυσης τους, επιστρέφουν στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι το ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε πως θα πρέπει να αναιρεθεί η πρώτη εφετειακή απόφαση, η οποία είχε επιβάλει σε κάθε κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών, ως προς το ελαφρυντικό, με το σκεπτικό ότι στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος.



