Δολοφονία Κουμανταρέα: Ξανά στη φυλακή οι δύο καταδικασθέντες

Στη φυλακή επιστρέφουν οι δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, που ήταν ελεύθεροι. Δικάστηκαν για δεύτερη φορά στο εφετείο.
Η ανώτατη των ποινών, τα ισόβια δεσμά, επιβλήθηκε για ακόμη μια φορά στους δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα τον Δεκέμβριο του 2014.
Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών για δεύτερη φορά, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ληστείας, καθώς ο Άρειος Πάγος είχε προχωρήσει στην αναίρεση προηγούμενης εφετειακής απόφασης, με την οποία αναγνωρίστηκε και στους δύο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.
Έτσι, σήμερα καταδικάστηκαν κατά πλειοψηφία (5-2) για την ανθρωποκτονία και ομόφωνα για την απόπειρα ληστείας, για την οποία τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.
Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν συγγενείς του συγγραφέα, οι οποίοι έδειξαν την ικανοποίηση τους μετά την εκφώνηση της απόφασης, καθώς πλέον οι δύο καταδικασθέντες, που ήταν ελεύθεροι λόγω της υφ’ όρων απόλυσης τους, επιστρέφουν στη φυλακή.
Υπενθυμίζεται ότι το ποινικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε πως θα πρέπει να αναιρεθεί η πρώτη εφετειακή απόφαση, η οποία είχε επιβάλει σε κάθε κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών, ως προς το ελαφρυντικό, με το σκεπτικό ότι στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που απαιτεί ο νόμος.
Πάτρα: Το περίπτερο έφυγε, ο χώρος αποκαλύφθηκε- Το Αρχαίο Ωδείο είναι πανέτοιμο για τα εγκαίνιά του- ΦΩΤΟ
Στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα- Η τελετή, η διαδρομή και οι 8 λαμπαδηδρόμοι
Πως εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα ελέγχων της ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς στην Αχαΐα και το... τίμημα - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr