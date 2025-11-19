Ο Αμερικανός σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ του Παλμ Σπρινγκς

Είναι αναμφίβολα από τους μεγαλύτερους σταρ και συνάμα καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο λόγος για τον Αμερικανό σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντικ Κάπριο που στις 11 Νοεμβρίου έγινε αισίως 51 ετών και ας μην του φαίνεται. Η τρέχουσα σεζόν προμηνύεται θριαμβευτική για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), με τις διακρίσεις να αναμένονται να τον κατακλύσουν χάρη και στην εξαιρετική ερμηνεία του στην κοινωνικοδραματική περιπέτεια "Μια Μάχη μετά την Άλλη" που προβάλλεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου και στην Πάτρα με επιτυχία.

Ωστόσο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς στις ΗΠΑ έρχεται πρώτο ανακοινώνοντας ότι ο δημοφιλής πρωταγωνιστής της ταινίας «One Battle After Another» θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Desert Palm Achievement Award) για το 2026.

«Στο "One Battle After Another", ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι (Nachhattar Singh Chandi).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο έχει συνεχώς επαναπροσδιορίσει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, προσφέροντας συναισθηματικό εύρος, καλλιτεχνική ακεραιότητα και ακλόνητη αφοσίωση σε κάθε ρόλο».

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Αμερικανού δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), το «One Battle After Another» ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη που παλεύει ανάμεσα στη λήθη και την αδράνεια. «Όταν ο αιώνιος εχθρός του (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Ferguson ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πατέρας και κόρη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες του παρελθόντος».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τις Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Αλάνα Χάιμ (Alana Haim) και τον Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία.

Η συγκεκριμένη ταινία που μπορείτε να δείτε στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε έως και απόψε Τετάρτη 19/11/2025, γυρίστηκε σε φιλμ 35mm με κάμερες VistaVision, με τα περισσότερα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο του Τέξας. Ο βραβευμένος με Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου για το φιλμ του Αλεχάντρο Γκονζάλεθ Ινιαρίτου «The Revenant-Η Επιστροφή» (2016), Ντι Κάπριο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία του.

*Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρίνγκς ιδρύθηκε το 1990 στην ομώνυμη πόλη της Καλιφόρνιας. Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026 & σύμφωνα με το Deadline, η τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρίνγκς.

Εκτιμάται πως το "One Battle After Another" που σε εισπράξεις έχει ήδη φτάσει τα 200,3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως αποτελώντας την πιο εμπορική ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον μέχρι σήμερα, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις υποψηφιότητες των ερχόμενων βραβείων Όσκαρ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ