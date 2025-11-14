Ξεκινά 20/11 το 38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

To 38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, η υπέροχη αυτή σινεφίλ διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 26 Νοεμβρίου 2025. Το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα, αφιερώματα στα 80 χρόνια από τη Χιροσίμα, και το Ρεβιζιονιστικό Γουέστερν, ενώ δεν θα λέιψουν & οι πρεμιέρες.

Το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου φιλοξενείται στις αίθουσες CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX 2 και STUDIO New Star Art Cinema στην Αθήνα.

Πληροφορίες για τις αίθουσες και τα εισιτήρια ΕΔΩ.

Προπώληση εισιτηρίων more.com

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/11, στις 20:30, στο Cinobo Όπερα 1 & η ταινία Έναρξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα είναι η "ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΓΑΠΗ-Sorda/Deaf".

Σκηνοθεσία: Eva Libertad

Πρωταγωνιστούν: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta.

Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Héctor. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Ángela να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της, σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν. Το συγκινητικό κοινωνικό δράμα-ντεμπούτο της Eva Libertad, καταπιάνεται με ένα ιδιαίτερο θέμα, τη σχέση μιας κωφής γυναίκας με τη μητρότητα –εμπνευσμένο εν μέρει από την προσωπική ιστορία της κωφής πρωταγωνίστριας Miriam Garlo, αδερφής της σκηνοθέτριας, με την οποία είχαν κάνει και ομώνυμη μικρού μήκους.

Η πολυβραβευμένη και υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο LUX ταινία κέρδισε το Βραβείο Κοινού στην παγκόσμια πρεμιέρα της, στο Panorama της Berlinale ενώ είναι και μία εκ των υποψήφιων ταινιών για να εκπροσωπήσει την Ισπανία στα Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Το φιλμ αναμένεται να βγει από 4 Δεκεμβρίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood.

Όσο για την τελετή λήξης της φετινής διοργάνωσης, θα προβληθεί την Τετάρτη 26/11, στις 20:30, στο Cinobo Όπερα 1, ως Ταινία Λήξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα το φιλμ "FATHER | Otec" σε σκηνοθεσία: Tereza Nvotová.

Πρωταγωνιστούν: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak.

Η ταινία "Πατέρας" είναι ένα έντονο, συναισθηματικό και οπτικά εντυπωσιακό δράμα για τη θλίψη, την ενοχή και τη λύτρωση ενός ανθρώπου που παλεύει με τις συνέπειες μιας τραγωδίας. Στο φιλμ, που επαινέθηκε από την κριτική για τις συναρπαστικές ερμηνείες και τη γεμάτη αυτοπεποίθηση σκηνοθεσία της Tereza Nvotová, πρωταγωνιστεί ο Milan Ondrík ως πατέρας που έχει κατακλυστεί από ένα καταστροφικό γεγονός, και η Dominika Morávková ως η σύζυγός του που επεξεργάζεται τον πόνο της μέσα από το θυμό και την απόσταση. Το φιλμ ξεχωρίζει για το ήσυχο, ατμοσφαιρικό στυλ, το οποίο αποφεύγει τον εντυπωσιασμό και αντ' αυτού χρησιμοποιεί σιωπές, ακινησία και αλληγορικές εικόνες για να αποδώσει το εσωτερικό μαρτύριο των χαρακτήρων της, αφήνοντας έναν διαρκή συναισθηματικό αντίκτυπο στους θεατές.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

*Στο Αφιέρωμα: ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΕΦΙΑΛΤΗ ΜΟΥ (80 χρόνια από τη βόμβα) περιλαμβάνονται ταινίες όπως η "ΚΑΥΤΗ ΒΡΟΧΗ - Kuroi Ame / Black Rain", Ιαπωνικής παραγωγής 1989 σε σκηνοθεσία Shôhei Imamura, το "ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ | Hiroshima Mon Amour" Γαλλικής και Ιπαωνικής παραγωγής 1959 σε σκηνοθεσία Alain Resnais, κ.α.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου έχει και το Αφιέρωμα: ΤΟ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ.

Σχολιάζει ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής του φεστιβάλ, Νίνος Φένεκ Μικελίδης:

"Ανατροπές και ρεαλισμός στο ρεβιζιονιστικό γουέστερν.

Ρεβιζιονιστικά, αναθεωρητικά στοιχεία συναντάμε στο κλασικό παραδοσιακό γουέστερν από τις δεκαετίες του 40 και 50, σε ταινίες όπως "The Ox-Bow Incident" του Γουέλμαν, "Σπασμένο βέλος" του Ντέλμερ Ντέιβς, "Τζόνι Γκιτάρ" του Νίκολας Ρέι, "Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές" του Φρεντ Τσίνεμαν, και μερικές άλλες. Το ρεβιζιονιστικό γουέστερν ως ξεχωριστό είδος (ή υπό-είδος) ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1968, όταν χαλάρωσε ο κώδικας λογοκρισίας του Χέιζ, ανατρέποντας το μύθο και το ρομαντισμό του παραδοσιακού, μέσα από την ανάπτυξη χαρακτήρων και ενός έντονου ρεαλισμού, για να παρουσιάσει μια πιο αληθινή πλευρά της ζωής από εκείνη της «Παλιάς Δύσης», μετατρέποντας το μαύρο και άσπρο, δηλαδή το καλό και το κακό, σε γκρίζο, με χαρακτήρες που συχνά είναι αντί-ήρωες ή και συμπαθητικοί κακοί.

Στο είδος αυτό, οι Ερυθρόδερμοι είναι συμπαθητικοί και η ιστορία τους καταγράφεται με ρεαλισμό και ειλικρίνεια ("Το μεγάλο ανθρωπάκι" του Άρθουρ Πεν, "Ο δραπέτης" του Αβραάμ Πολόνσκι), οι θρυλικοί ληστές και οι μονομαχίες χρησιμεύουν για να καταδικάσουν το πέρασμα του χρόνου και τον ερχομό μιας δήθεν προόδου και ενός αδηφάγου καπιταλισμού ("Η μεγάλη μονομαχία" του Σαμ Πέκινπα), ενώ η απλοϊκή θρυλική άποψη του παραδοσιακού Ουέστ καταγράφεται με περίπλοκη και προκλητική άποψη ("Οι ασυγχώρητοι" του Κλιντ Ίστγουντ, τα σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε και του Σέρτζιο Κορμπούτσι), ο απλός άνθρωπος ενάντια στην εισροή του κεφαλαίου και τις μεγαλο-επιχειρήσεις, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της γυναίκας ("Η έντιμος κυρία και ο χαρτοπαίκτης" του Ρόμπερτ Όλτμαν), το πέρασμα της Δύσης και η εξαφάνιση ενός τρόπου ζωής ("Μόντι Ουώλς" του Γουίλιαμ Φρέικερ), η σε βάθος έρευνα των αξιών της Δύσης και του αληθινού προσώπου της ως χώρα θανάτου και περιβαλλοντολογικής καταστροφής παρά ανάπτυξης και προόδου ("Ο νεκρός" του Τζιμ Τζάρμους).

Για να καταλήξει τα τελευταία χρόνια σε ένα άλλο είδος, το αντί-γουέστερν ή το νέο-γουέστερν με ταινίες όπως το "Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους" των αδερφών Κοέν, "Η εξουσία του σκύλου" της Τζέιν Κάμπιον, "Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού" του Μάρτιν Σκορσέζε, για να αναφέρω τις πιο χαρακτηριστικές."

Μεταξύ των ταινιών που θα προβληθούν είναι "Η ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ | McCabe and Mrs. Miller", ΗΠΑ, 1971 σε σκηνοθεσία του Robert Altman με τον Γουόρεν Μπίτι και την Τζούλι Κρίστι, "Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ | Tell Them Willie Boy Is Here", ΗΠΑ, 1969 (διάρκεια 98 λεπτά) σε σκηνοθεσία του Abraham Polonsky που είχε υπογράψει και το σενάριο, βασισμένο στο βιβλίο του Harry Lawton, "Willie Boy: A Desert Manhunt" (στην ταινία είχαν παίξει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Κάθριν Ρος και ο Ρόμπερτ Μπλέικ), "ΟΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ - Unforgiven", ΗΠΑ, 1992 σε σκηνοθεσία του Clint Eastwood & σενάριο David Webb Peoples, φιλμ που θριάμβευσε στην απονομή των Όσκαρ το 1993, "ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ - Little Big Man", ΗΠΑ, 1970 (διάρκεια 150 λεπτά) σε σκηνοθεσία του Arthur Penn & σενάριο Calder Willingham, βασισμένο στο βιβλίο του Thomas Berger, με τον Ντάστιν Χόφμαν, κ.α.

*Η ταινία "ΑΠΕΙΡΗ ΓΗ - Endless Land", Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαζωμένου θα προβληθεί την Παρασκευή 21/11, στις 22:30, στο Cinobo Όπερα 1 (αθηναϊκή πρεμιέρα).

Παίζουν οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Νταβρής, Ελένη Κορδά, Κατερίνα Τζημούλα, Βασίλης Σιάφης, Γιολάντα Καπέρδα. Παραγωγή: Γιάννης Κωσταβάρας, Βασίλης Μαζωμένος.

Σε ένα Ηπειρώτικο χωριό, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα, αλλά ο ερχομός του παιδιού του, ξαναφέρνει τη χαρά. Ο νεαρός Λάζαρος μεγαλώνει, ερωτεύεται και παντρεύεται τη Χάιδω. Η φτώχεια τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν. Η επαφή με τις ρίζες του χάνεται. Αλλά ο χρόνος κύκλους κάνει και το συνονόματο εγγόνι του συνεχίζει στο δρόμο που κληρονόμησε από τους προγόνους του...

Πρόκειται για την ενδέκατη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου δημιουργού, μια ελεγεία για τη μνήμη, την ταυτότητα, την απώλεια και τη μετανάστευση -για έναν τόπο που αλλάζει και χάνεται μαζί με τους ανθρώπους του, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο. Με ποιητική λιτότητα και αυστηρή εικαστική γραφή, ο Μαζωμένος σκιαγραφεί ένα βαθιά προσωπικό και επίκαιρο πορτρέτο μιας Ευρώπης που ξεχνά τις ρίζες της. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Αλέξανδρος Νταβρής, βραβεύθηκε με το Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού, ΦΩΣ, από το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

