Δείτε τις 4 πιο αγαπημένες ταινίες του 70χρονου Πάπα Λέοντα ΙΔ'

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τέταρτο αιώνα, ο νέος Πάπας Λέων ΙΔ’ - Pope Leo XIV που έχει γεννηθεί στο Σικάγο του Ιλινόι των ΗΠΑ στις 14 Σεπτεμβρίου 1955 αναμένεται να φιλοξενήσει δεκάδες ηθοποιούς και σκηνοθέτες σε μια λαμπερή εκδήλωση με τίτλο «World of Cinema», αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στην επίσημη κατοικία του, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Κράτους του Βατικανού & τέθηκε επικεφαλής από τις 8 Μαΐου 2025 διαδεχόμενος τον κοιμηθέντα Αργεντινό στην καταγωγή προκάτοχο του Φραγκίσκο.

Με αφορμή λοιπόν την εκδήλωση του Σαββάτου 15/11, το Variety δημοσίευσε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ένα βίντεο με τον Πάπα Λέων ΙΔ' να μοιράζεται δημοσίως τις τέσσερις (4) πιο αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών και αυτές είναι το φιλμ «La Vita è Bella» («Η Ζωή Είναι Ωραία», Iταλικής παραγωγής 1997) του Ρομπέρτο Μπενίνι που κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ (α' ανδρικού ρόλου για τον Μπενίνι, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και καλύτερης μουσικής για το μουσικό σκορ του Νικόλα Πιοβάνι), η ταινία «The Sound of Music» («Η Μελωδία της Ευτυχίας», 1965) του Ρόμπερτ Γουάιζ με την Τζούλι Άντριους που είναι μία ακόμη Οσκαρική ταινία και μεγάλη εμπορική επιτυχία, το οικογενειακό δράμα «Ordinary People» («Συνηθισμένοι Άνθρωποι», 1980) σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που είχε γυριστεί έξω από το Σικάγο, και κατέκτησε στην απονομή του 1981 4 βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, β' ανδρικού ρόλου-Τίμοθι Χάτον και καλύτερου διακσευασμένου σεναρίου και το φιλμ «It’s a Wonderful Life» («Μία υπέροχη ζωή», 1946) σε σκηνοθεσία του Φρανκ Κάπρα, μία κλασική ταινία με τον Τζέιμς Στιούαρτ και την Ντόνα Ριντ.

Όπως εύστοχα έγραψε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης στην εφημερίδα Τα Νέα (13/11/2025), "όλες οι αγαπημένες ταινίες του Πάπα Λέοντα ΙΔ' παρά το τραγικό φόντο ή φινάλε τους, έχουν μία feelgood διάθεση ακόμα και η ταινία του Μπενίνι "Η Ζωή είναι Ωραία", θέμα της οποίας είναι το...Ολοκαύτωμα".

Το ετήσιο Ιωβηλαίο, μια Καθολική παράδοση μετάνοιας και συγχώρεσης, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται από το τμήμα πολιτισμού και εκπαίδευσης της Εκκλησίας, σε συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας και τα Μουσεία του Βατικανού.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που αναμένεται να παρευρεθούν στην εκδήλωση του Σαββάτου είναι και η Κέιτ Μπλάνσετ που ήταν τις περασμένες μέρες για κινηματογραφικά γυρίσματα στη χώρα μας στη Μεσσηνία, ο Άνταμ Σκοτ, ο Κρις Πάιν, η Άλισον Μπρι και ο Ντέιβ Φράνκο, καθώς και οι σκηνοθέτες Τζαντ Άπατοου, Σπάικ Λι, Τζορτζ Μίλερ και Γκας Βαν Σαντ.

O Πάπας έχει συναντηθεί ήδη με τον μεγάλο Αμερικανό ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Βατικανό, ενώ τον Ιούνιο τον επισκέφθηκε και ο Αλ Πατσίνο.

Η προσπάθεια του Πάπα Λέοντα ΙΔ' να συνδεθεί με τον κόσμο του κινηματογράφου μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια ενός σημαντικού ενδιαφέροντος του προκατόχου του. Ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος ίδρυσε το «Scholas Occurrentes» το 2013, ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα που ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για κοινότητες νέων σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη δημιουργία μικρού μήκους ταινιών οι οποίες αναδεικνύουν τις διαφορετικές ταυτότητες, ιστορίες και αξίες τους.

Πάντως οι επιλογές ταινιών του προηγούμενου Πάπα, του Φραγκίσκου, όπως ανέφερε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, ήταν διαφορετικές και περισσότερο του ευρωπαικού κινηματογράφου & του cinema d' auteur. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στις αγαπημένες ταινίες του Πάπα Φραγκίσκου ήταν ο "Γατόπαρδος" του Λουκίνο Βισκόντι, το φιλμ του Ρομπέρτο Ροσελίνι "Ρώμη ανοχύρωτη πόλη" και το περίφημο "8 1/2" του Φεντερίκο Φελίνι, τρία αριστουργήματα και μάλιστα Ιταλικής παραγωγής.

Τέλος να προσθέσουμε πως με τον προηγούμενο Πάπα Φραγκίσκο που είχε επιδείξει και μία μεγάλη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, είχε συναντηθεί πριν μερικά χρόνια και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε μία στάση του στο Βατικανό.

Ακόμα ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, που διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο, βρίσκεται όπως διαβάσαμε, στο στάδιο παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Aldeas – A New Story», το οποίο περιλαμβάνει την -όπως λέγεται- τελευταία συνέντευξη του Πάπα Φραγκίσκου μπροστά στην κάμερα που βιντεοσκοπήθηκε στο Βατικανό τον Δεκέμβριο, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Η φωτ. του Πάπα από το σάιτ alphatv.gr έχει credit AP_Photo Andrew Medichini.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ