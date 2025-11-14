Ο αξέχαστος Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζμαν - Chadwick Boseman θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ πέντε (5) χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο πρωταγωνιστής της υποψήφιας για Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Black Panther» της Μάρβελ (2018) πέθανε σε ηλικία μόλις 43 ετών στις 28 Αυγούστου του 2020, τέσσερα χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου. Είχε γεννηθεί στις 29 Νοεμβρίου του 1976.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ως Τ'Τσάλα, βασιλιάς του τεχνολογικά προηγμένου αφρικανικού έθνους Γουακάντα, στην ταινία blockbuster της Marvel του 2018.

Ο Τσάντγουικ Μπόουσμαν από τους ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του παίκτη του μπέιζμπολ, Τζάκι Ρόμπινσον, στο κοινωνικό αθλητικό φιλμ "42" (2013), αλλά και από το ρόλο του τραγουδιστή Τζέιμς Μπράουν στο "Get on Up" (2014) που είχαμε δει και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε ενώ ως Black Pather τον είδαμε & στο "Captain America: Civil War", το 2016 & στην τεράστια εμπορική επιτυχία "Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη" της Μάρβελ το 2019.

Το αστέρι του αξέχαστου Αφροαμερικανού ηθοποιού θα τοποθετηθεί στη διεύθυνση 6904 Hollywood Blvd στο Λος Άντζελες.

Στην τελετή θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης του Black Panther, Ράιαν Κούγκλερ και η συμπρωταγωνίστριά του στο "Ma Rainey’s Black Bottom", Βαϊόλα Ντέιβις, ενώ τη διάκριση θα παραλάβει η σύζυγός του, Σιμόν Λέντγουορντ-Μπόουζμαν.

Να θυμίσουμε πως ο Μπόουζμαν είχε λάβει μετά θάνατον υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στην απονομή του 2021 για το "Ma Rainey’s Black Bottom" αλλά το Όσκαρ δόθηκε τελικά στον Άντονι Χόπκινς. Πάντως κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, και τα βραβεία Critics Choice και SAG Award.

Ο Μπόουζμαν ήταν εξαιρετικός και στο ρόλο του Θέργκουντ Μάρσαλ, του πρώτου Αφροαμερικανού δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, στο φιλμ "Marshall" (2017) ενώ είχε παίξει και στο "Draft Day-Η Μεγάλη Μέρα", μια αμερικανικής παραγωγής αθλητική δραματική ταινία του 2014, σε σκηνοθεσία του Ivan Reitman, πλάι στους Kevin Costner και Jennifer Garner.

Η Βαϊόλα Ντέιβις, μιλώντας για τον αδικοχαμένο ηθοποιό, είχε δηλώσει συγκινημένη: «Θα θέλαμε όλοι να είχε ζήσει άλλα 50 χρόνια. Αλλά δεν μπορώ να δω τη ζωή του ως τραγωδία. Έζησε κάθε στιγμή με πληρότητα και ακεραιότητα».

Η τελετή απονομής του αστεριού του που θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε το Billboard, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα WalkOfFame.com, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο να τιμήσουν τη μνήμη του.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ