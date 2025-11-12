Αντίο στην Αμερικανίδα ηθοποιό Σάλι Κέρκλαντ - Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «Anna» το 1987

Η γνωστή Αμερικανίδα Σάλι Κέρκλαντ-Sally Kirkland, που ήταν υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου για την ανεξάρτητη ταινία «Anna» σε σκηνοθεσία Γιούρεκ Μπογκάεβιτς το 1987, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στις 11 Νοεμβρίου 2025 στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο εκπρόσωπός της, Μάικλ Γκριν, επιβεβαίωσε στο Variety ότι η Κέρκλαντ πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης 11/11 στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο GoFundMe, είχε τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πτώση της τον Οκτώβριο, η οποία της προκάλεσε τραυματισμούς στα πλευρά και στο πόδι. Είχε επίσης διαγνωστεί με λοίμωξη στα οστά, η οποία είχε εξαπλωθεί στο αίμα της ενώ αντιμετώπιζε και διαταραχές μνήμης.

Η Κέρκλαντ που στο ξεκίνημα της είχε μικρούς ρόλους τόσο στο Οσκαρικό "Κεντρί" πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ όσο στα "Καλύτερα μας χρόνια" του Σίντνει Πόλακ το 1973 όπου είχαν πρωταγωνιστήσει η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αιφνιδίασε τους παρατηρητές των Όσκαρ, αναφέρει το flix.gr, όταν η ανεξάρτητη προσωπική της εκστρατεία, οδήγησε σε υποψηφιότητά της για το Όσκαρ καλύτερου Α΄ Γυναικείου Ρόλου το 1987, για την ανεξάρτητη δραματική κομεντί «Anna». Στην ταινία αυτή η ταλαντούχα ηθοποιός υποδυόταν μια Τσέχα μετανάστρια ηθοποιό που καθοδηγεί μια νεότερη συνάδελφό της, την οποία ενσάρκωσε η Πολίνα Ποριζκόβα. Η Κέρκλαντ συνέπεσε τότε να είναι υποψήφια σε μία έντονα ανταγωνιστική 5άδα μαζί με ονόματα όπως της Μέριλ Στριπ, της Γκλεν Κλόουζ (για την Ολέθρια Σχέση) και της Χόλι Χάντερ ενώ το Όσκαρ το κέρδισε η Σερ για την ρομαντική κομεντί "Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού". Η Κέρκλαντ για το ρόλο της στο φιλμ "Anna" κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία καθώς & το Βραβείο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες.

Όπως διαβάσαμε στο βιβλίο του Tom Santopietro "The Way We Were, the making of a romantic classic" που κυκλοφόρησε το 2023, η Sally Kirkland δούλεψε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και το 1976 στην ταινία "A Star is born" ενώ κατόπιν το 1980 είχε έναν δεύτερο ρόλο στην κωμική περιπέτεια "Private Benjamin" σε σκηνοθεσία Χάουαρντ Ζίεφ με πρωταγωνίστριες την Γκόλντι Χον και την Αϊλίν Μπρέναν.

Η Κέρκλαντ πάλεψε ακούραστα για την αναγνώρισή της σε μια εποχή χωρίς Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραφε επιστολές στα μέλη της Ένωσης Κριτικών του Λ.Α. πλησιάζοντας ταυτόχρονα τον Άντι Γουόρχολ, ο οποίος τότε είχε δική του εκπομπή. Μετά από μια τυχαία συνάντηση της με τον διάσημο κριτικό Ρεξ Ριντ σε ένα ασανσέρ στο Φεστιβάλ Καννών, εκείνος της χάρισε την εξής φράση: «Η Σάλι Κέρκλαντ καταβροχθίζει την “Αννα” σαν ωμό φιλέτο και αναδεικνύεται σε μεγάλη σταρ».

«Στα Όσκαρ, έβλεπες όλους εκείνους τους αστέρες να βγαίνουν από τις λιμουζίνες τους, κι έπειτα εμένα. Ένιωσα σαν τη Σταχτοπούτα. Το συναίσθημα πως βρισκόμουν στην ίδια κατηγορία των Όσκαρ με γυναίκες που θαύμαζα απίστευτα, ήταν υπέροχο. Ήμουν υποψήφια στην ίδια κατηγορία με τη Μέριλ, τη Γκλεν, τη Χόλι Χάντερ και τη Σερ, με την οποία κάναμε μαζί πατίνια τη δεκαετία του ’70», είχε πει η Κέρκλαντ το 2012 σε συνέντευξή της στη Huffington Post, αναφέρει το flix.gr.

Nα προσθέσουμε πως η σημαντική αυτή ηθοποιός παρότι δεν έγινε σταρ, άφησε το αποτύπωμα της στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση όπου έπαιξε σε σειρές όπως "Murder she wrote", «Kojak», «Three’s Company», κ.α.

Στο ξεκίνημα της είχε παίξει το '69 στο ψυχολογικό δράμα "Coming Apart" αε ακηνοθεσία Milton Moses Ginsberg.

Υπήρξε και δασκάλα υποκριτικής καθώς και επικεφαλής (πρέσβειρα) του κινήματος Spiritual Inner Awareness.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, εκπαιδεύτηκε υπό τον Λι Στράσμπεργκ και ξεκίνησε την καριέρα της σε παραστάσεις off-Broadway και στο πειραματικό θέατρο, κάτι που την οδήγησε να ενταχθεί στο περίφημο Factory του πρωτοποριακού εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Άντι Γουόρχολ. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε το 1964, στην ταινία του Γουόρχολ «The 13 Most Beautiful Women» & στη συνέχεια εμφανίστηκε στο γουέστερν «Blue» το 1968 σε σκηνοθεσία Silvio Narizzano με πρωταγωνιστές τον Τέρενς Σταμπ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο και τον Καρλ Μάλντεν.

Τέλος να αναφέρουμε πως ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε το 1984 με την ταινία τρόμου «Fatal Games» σε σκηνοθεσία Michael Elliott. Μετά την επιτυχία και την Οσκαρική αναγνώριση του «Anna», η Κέρκλαντ συνέχισε να εργάζεται ασταμάτητα, και εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες, ανάμεσά τους το φιλμ "Εκδίκηση πάθους - Revenge" με τον Κέβιν Κόστνερ σε σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ το 1990, το πολιτικοκοινωνικό φιλμ «JFK» του Όλιβερ Στόουν με τον Κέβιν Κόστνερ το '91, το "Bruce Almighty-Θεός για μια εβδομάδα" του Τομ Σάντιακ το 2004 με τον Τζιμ Κάρει, το «Hope for the Holidays» το 2020, κ.α.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ