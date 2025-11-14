Απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την «Ιθάκη»: Επιλέγει την αποδόμηση της αλήθειας, όχι την αναμέτρηση μαζί της

Με μια αιχμηρή ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα».

Όπως τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός «επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της».

«Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε πως «επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της».

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη. Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του.