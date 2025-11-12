Το νέο τρέιλερ του «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ - Τα Χριστούγεννα στις αίθουσες

Η A24 κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Marty Supreme», τη δραματική κομεντί του 41χρονου σκηνοθέτη Τζος Σάφντι (Josh Safdie), με πρωταγωνιστή τον 29χρονο σταρ Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) του φιλμ "Να με Φωνάζεις με τ' όνομα σου", στον ρόλο του πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ Marty Mauser.

Το φιλμ που ήδη έχει ισχυρές πιθανότητες να πάρει υποψηφιότητες στα ερχόμενα Όσκαρ, πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο New York Film Festival στις 6 Οκτωβρίου 2025 και προγραμματίζεται για έξοδο στις Αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες τα φετινά Χριστούγεννα.

Με φόντο τη δεκαετία του 1950, το «Marty Supreme» ακολουθεί τον Marty Mauser, καθώς κυνηγάει το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής πινγκ-πονγκ. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία είναι μια εκδοχή μυθοπλασίας της πραγματικής ζωής του Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), ο οποίος έζησε από το 1930 έως το 2012 & απέσπασε πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ.

Στο πλευρό του Σαλαμέ βρίσκονται οι Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), Φραν Ντρέσερ (Fran Drescher), Tyler, the Creator, Πεν Τζίλετ (Penn Jillette), Odessa A'zion και Άμπελ Φεράρα (Abel Ferrara), μεταξύ άλλων.

Ο Josh Safdie είχε σκηνοθετήσει την ταινία "Uncut Gems" (2019) με τον νεότερο αδελφό του Benny Safdie. Στο αξιόλογο αυτό αστυνομικό θρίλερ που είχε πάρει καλές κριτικές, είχε πρωταγωνιστήσει ο Άνταμ Σάντλερ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ