Ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην «Smart City Expo World Congress 2025» στην Βαρκελώνη

Στην κορυφαία εκδήλωση στον κόσμο για την αστική καινοτομία “SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2025” που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη στην Ισπανία στις 4 έως 6 Νοεμβρίου 2025 παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος και είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στις δράσεις του ελληνικού περιπτέρου που για πρώτη φορά συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με το «Pleiades Innovation Cluster».

Το ελληνικό περίπτερο καινοτομίας φιλοξένησε την προβολή καλών πρακτικών στην αστική καινοτομία (π.χ. Δήμος Χάλκης) και ελληνικές καινοτόμες εταιρίες.

Στην σύντομη ομιλία του σε εκδήλωση της ελληνικής συμμετοχής ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος όπως την υλοποίηση της RIS3, την αναγνώριση της ΠΔΕ ως “Regional Innovation Valley”, τις συστηματικές προσπάθειες εξωστρέφειας της ΠΔΕ και την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού οικοσύστηματος καινοτομίας μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο τρέχων "Μηχανισμός Διακυβέρνησης RIS3”.

Ταυτόχρονα, σε side event του προγράμματος IURC (International Urban and Regional Cooperation) o Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος συμμετείχε στην Παγκόσμια Θεματική Εκδήλωση Δικτύωσης του προγράμματος όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 150 σύνεδροι από τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ασία και την Αυστραλασία.