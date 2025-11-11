Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία

Κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης της πρώην Πρωθυπουργού της Ισλανδίας και Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία, Katrín Jakobsdóttir, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη διαδικτυακή διαβούλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) με τίτλο «Voices of European Cities and Regions for Climate Change and Health», που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και την Υγεία, η οποία συγκροτήθηκε από τον Π.Ο.Υ. με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης και την υλοποίηση δράσεων απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη δημόσια υγεία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, θα συμμετέχει ως ομιλήτρια στο πάνελ με θέμα: «Building climate resilient cities and regions by 2030: beyond greening», παρουσιάζοντας την εμπειρία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διαχείριση των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου στην Αχαΐα, τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τις προοπτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Η τοποθέτησή της θα επικεντρωθεί στη σημασία της ετοιμότητας, της διυπηρεσιακής συνεργασίας και της εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε περιβαλλοντικές κρίσεις.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική συνάντηση με ανώτατα στελέχη του Π.Ο.Υ. για την παρουσίαση του περιεχομένου της διαβούλευσης, τον συντονισμό των παρεμβάσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με ευρωπαϊκές Περιφέρειες και δίκτυα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που συνδέουν την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία, αναδεικνύοντας την τοπική διακυβέρνηση ως πυλώνα ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας