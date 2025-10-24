Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών

Με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, συναντήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, με τους εκπροσώπους του ΝΠΔΔ Οπτικών Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου – Αδειοδότησης καταστημάτων οπτικών ειδών Π.Ε. Αχαΐας, Παναγιώτα Αγγελοπούλου και Ελένη Πισμοπούλου.

Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν στην παράνομη διάθεση οπτικών ειδών – όπως γυαλιά ηλίου, έτοιμα γυαλιά πρεσβυωπίας, φακούς και υγρά φακών επαφής – από επιχειρήσεις μη αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός του νομίμου πλαισίου, χωρίς παρουσία αδειούχου επιστημονικά υπευθύνου οπτικού.

Η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Μαστοράκου υπογράμμισε πως: «η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η τήρηση των κανόνων νομιμότητας αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια των πολιτών».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπενθυμίζει σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ότι η πώληση οπτικών ειδών επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα που διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ είναι υποχρεωτική η παρουσία αδειούχου οπτικού. Επιχειρήσεις που διαθέτουν οπτικά είδη χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες οφείλουν άμεσα να αποσύρουν τα προϊόντα αυτά ή να προβούν σε νόμιμη αδειοδότησή τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους, με γνώμονα προάσπιση της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στον χώρο της οπτικής.