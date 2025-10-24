«Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα- Tι λέει στο thebest.gr ο συντονιστής της Ν.Ε. Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μαλαμής

Με σαφές μήνυμα ενότητας και προοδευτικής προοπτικής, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Μαλαμής, χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο thebest.gr, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί τον μόνο δρόμο για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και δημοκρατίας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σταθερά, με απόφαση του τελευταίου του συνεδρίου αλλά και δια στόματος του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου, τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης των κεντροαριστερών δυνάμεων έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές -όποτε και αν γίνουν– να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, μετά την παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, έρχεται για μια ακόμη φορά να επιβεβαιώσει την παραπάνω πολιτική θέση» επισημαίνει.

«Πράγματι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ταράζει τα νερά. Με την απόφασή του να αφήσει τα ψηλά έδρανα της βουλής και να βρεθεί στον κόσμο και τα κινήματα, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και να βοηθήσει - από άλλη διαδρομή - ώστε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα στον κοινό στόχο. Σε μια κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα, όπου η δεξιά πολιτική επιβάλλει λιτότητα, ανισότητες και εθνική υποχώρηση σε κρίσιμα θέματα, χρειάζεται οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν στην άκρη τα μικρά και να τα βρουν για το μεγάλο, που είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτή την ακραία δεξιά κυβέρνηση» προσθέτει.

«Η χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συμβάλει σε αυτή την ανάγκη. Η διαφορετική διαδρομή που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί επίσης συμβάλει. «Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική». Η απόφαση αυτή - της συμπόρευσης - δεν είναι απλώς τακτική, αλλά βαθιά πολιτική επιλογή. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η αριστερά και οι προοδευτικοί χώροι μπορούν να ενώσουν δυνάμεις για να υπερασπιστούν εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και δημοκρατική ανανέωση.

Τέλος, αναφέρει: «Σε ό,τι μας αφορά ως Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας γι’ αυτή την αναγκαία συμπόρευση».