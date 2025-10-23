Πάτρα: Φιλολογικό Μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου

Για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου π. Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου θα αναφερθούν στην εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος , νομικός και συγγραφέας Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης και ο Πρωτοψάλτης και συγγραφέας Βασίλης Καυκόπουλος.

Η κηδεία του τελέστηκε την Δευτέρα 25-8-2025 στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών και ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο Παραλίας.

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος στο Φιλολογικό Βραδινό αυτής της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα, θα γίνει το Φιλολογικό Μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου που ήταν και συγγραφέας, και εκοιμήθη σε ηλικία 90 ετών.

Ο π. Κωνσταντίνος Καπετανόπουλος που ήταν γνωστός και από τις εκπομπές του παλιότερα στον τηλεοπτικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών Λύχνος, συνδέθηκε για πολλά χρόνια έως τη συνταξιοδότηση του με την νεοσύστατη στις αρχές του '80, ενορία του Γενεσίου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών.

Εκεί είχε έρθει με μετάθεση από τη Βάρδα και τη γειτονική Μητρόπολη Ηλείας και Ωλένης.

Οι ενορίτες της Παραλίας Πατρών τού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση και όπως πολλοί είπαν, «ο π. Κώστας Καπετανόπουλος θα μείνει στην ιστορία της περιοχής όχι μόνο για το θρησκευτικό του έργο, αλλά και για τη ζεστή και ανθρώπινη παρουσία του, που άγγιξε πολλούς και δημιούργησε δεσμούς αλληλεγγύης και σεβασμού».

Ήταν παντρεμένος με την Πρεσβυτέρα Γεωργία, στυλοβάτη σε όλα τα χρόνια του βίου του και μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά, την ιατρό Ασπασία Καπετανοπούλου, τον Νικόλαο Καπετανόπουλο, τον Αλέξανδρο, τον Διονύσιο (Σάκη) & τον Ανδρέα Καπετανόπουλο ενώ είχε τη χαρά να δει εν ζωή και εγγόνια.

Εκτός από την ενορία του Γενεσίου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών, απ' όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2006, ο π. Κωνσταντίνος Καπετανόπουλος είχε συνδεθεί και με το αγαπημένο του Σούβαρδο στις πλαγιές του Χελμού σε υψόμετρο 1250 μέτρα, μέσα στα έλατα όπου διατηρούσε σπίτι και κάθε καλοκαίρι πήγαινε εκεί με την οικογένεια του και τελούσε τις Θείες ακολουθίες με άδεια από την Ιερά Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, στην παλιά πέτρινη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην πλατεία του Σουβάρδου. Τα παλαιότερα χρόνια οργάνωνε νωρίς το πρωί συνήθως τον Αύγουστο, εξορμήσεις στο Χελμό για τσάι αλλά και για να δουν την ανατολή του ηλίου από την κορυφή του πανέμορφου βουνού του Χελμού ή στην Τούρλα, μία κορυφή βράχου αντίκρυ στο Σούβαρδο.

Τα κηρύγματα του ήταν πάντα φλογερά, με ωραίες απόψεις, διδάγματα και ιδίως όταν αναφερόταν στα χρόνια της Κατοχής και στις καταστροφές και εγκλήματα των Γερμανών κατακτητών στην περιοχή των Καλαβρύτων (είχαν κάψει και το Σούβαρδο και μόνο η εκκλησία του Προφήτη Ηλία είχε γλυτώσει) πάντα συγκινούσε το εκκλησίασμα.

Είχε γεννηθεί στην Ανδραβίδα του νομού Ηλείας και εκτός από ιερέας είχε υπηρετήσει και ως καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση. Όπως έγραψε σε σημείωμα του ο Λεωνίδας Μαργαρίτης, ο εκλιπών ιερέας και συγγραφέας ήταν το γένος της Ηρωικής Οικογενείας των αγωνιστών της Επανάστασης, άλλωστε η προτομή που προγόνου του καπετάν Κωνσταντή Ανδραβιδιώτη κοσμεί την πλατεία της Ανδραβίδας.



Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία της Ηλείας και Αχαΐας και τελευταία στο Λύκειο των Βραχνεϊκων.

Είχε σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έτυχε μετεκπαιδεύσεως στη ΣΕΛΜΕ Πατρών. Άφησε παρακαταθήκη τριάντα (30) έργα του ενώ κατά καιρούς είχε γράψει πολλά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες των Πατρών, της Θεσσαλονίκης, του Πύργου και των Αθηνών.

*Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βιβλία του π. Κωνσταντίνου Καπετανόπουλου είναι "Ο ενοριακός Ιερός Ναός Το Γενέσιον του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Παραλίας Πατρών" που κυκλοφόρησε το 2008 και περιλαμβάνει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ