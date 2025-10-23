Μεσολόγγι: Παιδί διασώζεται μέσα από πλημμυρισμένο σπίτι

Το Μεσολόγγι ζει ξανά δύσκολες στιγμές.

Η κακοκαιρία που σαρώνει την πόλη έχει μετατρέψει ολόκληρες γειτονιές σε λίμνες, με σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις από πολίτες, όμως οι δυνάμεις της δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν, καθώς ο όγκος των περιστατικών είναι μεγάλος.

Στο κέντρο της πόλης, μια εικόνα που συγκλονίζει. Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr πυροσβέστες βγαίνουν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι, κουβαλώντας στους ώμους τους ένα μικρό παιδί! Μια εικόνα-γροθιά στο στομάχι, που αποτυπώνει την δραματική πραγματικότητα.

