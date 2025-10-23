Καταρρακτώδης βροχή στο Μεσολόγγι - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Έντονη βροχόπτωση πλήττει το Μεσολόγγι τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πάλι πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η ίδια εικόνα καταγράφεται και στο Αιτωλικό, όπου μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν πάνω από 70 χιλιοστά βροχής.

Κάτοικοι της πόλης αναφέρουν ότι το νερό έχει μπει σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ πάρα πολλοί δρόμοι έχουν υπερχειλίσει. Η κακοκαιρία έχει πλήξει ακόμη και το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, προβλήματα διαπιστώνονται σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι δύσκολη ή και επικίνδυνη. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.