Κακοκαιρία: Ποτάμι πάλι ο χωματόδρομος της Αλοννήσου στα ΤΕΙ Πάτρας

Οι δρόμοι έγιναν λίμνες

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Πάτρα τις τελευταίες ώρες προκάλεσε για ακόμη μία φορά σοβαρά προβλήματα στον χωματόδρομο της οδού Αλοννήσου, κοντά στα ΤΕΙ .

Ο δρόμος μετατράπηκε σε ποτάμι, καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων και πεζών.

Κάτοικοι και φοιτητές διαμαρτύρονται, καθώς το πρόβλημα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε έργα αποστράγγισης και ασφαλτόστρωσης, προκειμένου να μην αναβιώνουν εικόνες πλημμύρας με κάθε κακοκαιρία.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βροχή Δρόμος

Ειδήσεις