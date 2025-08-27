Πάτρα: Συγκίνηση για τον Ιερέα Κ. Καπετανόπουλο

Σε ηλικία 90 ετών, έφυγε από τη ζωή ο ιερέας Κώστας Καπετανόπουλος, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Παραλίας Πατρών, όπου επί χρόνια υπηρέτησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.

Με την πρεσβυτέρα του Γεωργία, είχε δημιουργήσει μια πολύτεκνη οικογένεια, μεγαλώνοντας πέντε παιδιά και αφήνοντας πίσω του πλούσια οικογενειακή και πνευματική κληρονομιά.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε την περασμένη Δευτέρα στις 5 μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της περιοχής. Η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια, τα εγγόνια και τα ανίψια, μαζί με πλήθος συγγενών και πιστών, τίμησαν τη μνήμη του, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του υπηρέτησε με αφοσίωση την εκκλησία και την κοινότητα.

Ο ιερέας Κώστας Καπετανόπουλος θα μείνει στην ιστορία της περιοχής όχι μόνο για το θρησκευτικό του έργο, αλλά και για τη ζεστή και ανθρώπινη παρουσία του, που άγγιξε πολλούς και δημιούργησε δεσμούς αλληλεγγύης και σεβασμού.