Πάτρα: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ στο Ρίο

Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν 5.500 ευρώ και αντικείμενα – Αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών της Πάτρας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που διέπραξαν διάρρηξη σε σούπερ μάρκετ στο Ρίο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 5.500 ευρώ από συρτάρι, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Η Αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διάρρηξη Σούπερ Μάρκετ

