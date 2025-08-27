Μονή Σινά: Οι πραξικοπηματίες μοναχοί προσπάθησαν να μπουν ξανά στο μοναστήρι

Μπορεί η Μονή Σινά να επέστρεψε στην κανονικότητα μετά την έξωση των μοναχών που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες, όμως η ένταση παραμένει καθώς οι ίδιοι επανήλθαν.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (26.08.2025) οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν ως πραξικοπηματίες από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της Αδελφότητας που συντάχθηκαν γύρω του και επιχείρησαν να ξαναμπούν στο μοναστήρι σύμφωνα με το orthodoxia.info.

Η αιγυπτιακή Αστυνομία που έχει κληθεί από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνήθηκε να παρέμβει αφήνοντας να εξελίσσεται μια κατάσταση έντασης.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής.

Νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε δηλώσει ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέα Σύναξη. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) έφτασε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό να συζητήσει με «τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών», οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινάς ερήμην του.

Επισήμανε ότι «οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή.

Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής», συνέχισε.

Τέλος, ζητά συγγνώμη «γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών».