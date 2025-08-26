Financial Times: Οι ΗΠΑ στηρίζουν ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία

Το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία καθώς και το κατά πόσο θα εμπλακούν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας είναι κάτι που απασχολεί εδώ και κάποιες εβδομάδες τα διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ΗΠΑ, φαίνεται να είναι διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας στην Ουκρανία, μετά τη λήξη του πολέμου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να είναι θετικός στην παροχή κρίσιμων υπηρεσιών πληροφοριών και επιτήρησης, αλλά και στη συμμετοχή σε μια «ασπίδα αεράμυνας».

Η διαβεβαίωση Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν στον συντονισμό των εγγυήσεων αφαλείας για την Ουκρανία. Το αίτημα αυτό θέτει εδώ και μήνες η κυβέρνηση του Κιέβου με στόχο την αποτροπή μίας νέας ρωσικής επίθεσης μετά από την ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν σε Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να συνεισφέρει «στρατηγικά μέσα», όπως πληροφορίες, επιτήρηση, διοίκηση και έλεγχο, καθώς και δυνατότητες αεράμυνας, ώστε να καταστεί δυνατή μια ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για μία εντυπωσιακή αλλαγή στάσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, που πριν λίγους μήνες είχε αποκλείσει κάθε αμερικανική εμπλοκή στην προστασία της Ουκρανίας και μετά το πέρας των συναντήσεων με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην οποία διεψευδε το να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Ρόλο – ρόλο «κλειδί» στο σχέδιο φαίνεται να έχουν αναλάβει η Βρετανία και η Γαλλία, που συγκροτούν την αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων». Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων θα μπορούσε να είναι βιώσιμη μόνο με τη στήριξη και την κάλυψη των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ, στο πακέτο βοήθειας περιλαμβάνουν τη χρήση δορυφόρων για επιτήρηση μιας πιθανής εκεχειρίας, συστήματα ραντάρ και αεροπορική υποστήριξη, ενώ η Ευρώπη θα αναλάβει την κύρια ανάπτυξη στρατευμάτων, πιθανώς δεκάδων χιλιάδων, αναφέρουν οι FT.

Σαφείς δεσμεύσεις ζητεί η Ουάσιγκτον από την Ευρώπη για την αποστολή στρατευμάτων ενώ ακόμη έχει γίνει σαφές ότι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις δεν θα μεταβούν στην Ουκρανία, με στελέχη του Πενταγώνου και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, να εκφράζουν ανησυχία για τη δέσμευση αυτή καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο σύγκρουσης ΗΠΑ – Ρωσίας.

Ο Τραμπ πιέζει Κίεβο και Μόσχα να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αυτό δεν είναι κάτι άμεσα ορατό με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επιμένει ότι πρέπει να συμμετάσχει και η Ρωσία στις εγγυήσεις, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τα πλάνα των σχεδίων που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό επιτήρηση ειρηνευτικών δυνάμεων τρίτης χώρας, ενισχυμένα ουκρανικά σύνορα με εκπαίδευση και εξοπλισμό από το ΝΑΤΟ, καθώς και μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος, ενώ οι ΗΠΑ, θα λειτουργούν υποστηρικτικά στα μετόπισθεν.