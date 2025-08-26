Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός για Μονή Σινά: «Επανήλθαμε στη νομιμότητα»

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, έφθασε σήμερα στη Μονή Σινά και, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του, να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Μετά την άρνησή τους, απομακρύνθηκαν και βρίσκονται τώρα εκτός Μονής.

Πρόκειται, όπως λέει η πλευρά Δαμιανού, για μια προσπάθεια αποκατάστασης της νομιμότητας. Μάλιστα, σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία, συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών και εξέλεξαν νέα Σύναξη.

Ο ίδιος ο κ. Δαμιανός δήλωσε σχετικά:

«Ἐφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την συνδιαλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε συγγνώμη».