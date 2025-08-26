Συνάντηση των Δημάρχων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με τον Υπουργό Κώστα Κυρανάκη για τον Οδοντωτό

Άμεσες λύσεις για την ασφάλεια και την αναβάθμιση του Οδοντωτού ζητούν οι τοπικοί φορείς από τον Υπουργό Μεταφορών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση για τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη λειτουργία του Οδοντωτού, μετά και το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, είχαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη το απόγευμα της Τρίτης στην Αθήνα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αιγιάλειας Νίκος Καραΐσκος.

Στη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Ανδριόπουλος και Καραΐσκος εξέφρασαν στον Υπουργό την έντονη ανησυχία τους για τα συχνά περιστατικά ακινητοποίησης των συρμών του Οδοντωτού, επέμειναν στην ανάγκη θωράκισης της ασφάλειας της γραμμής, με τακτικές συντηρήσεις της υποδομής και του τροχαίου υλικού και φυσικά επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης και ολοκλήρωσης των έργων αντιδιαβρωτικού και αντιπλημμυρικού χαρακτήρα κατά μήκος των περιοχών απ’ τις οποίες διέρχεται το τρένο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε σύντομα να επισκεφθεί το Διακοπτό και τα Καλάβρυτα (με τον Οδοντωτό) και να έχει συναντήσεις και με τους εργαζόμενους στη γραμμή, πρόσθεσε δε ότι έχει ήδη ζητήσει με επιστολή του απ’ την Hellenic Train πλήρη ενημέρωση για το περιστατικό της περασμένης Κυριακής αλλά και ενημέρωση για τα μέτρα που η εταιρεία έχει πάρει ώστε να μην σημειώνονται ακινητοποιήσεις συρμών λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιάλειας εστίασαν στο σύνολο των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γραμμή. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων σ’

ενημερωτικό σημείωμα που άφησε στον κ. Κυρανάκη παρέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων για την αναβάθμιση της γραμμής περιλαμβάνοντας, μεταξύ όλων των άλλων, και την ανάγκη η αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και η αναβάθμιση του Οδοντωτού να συνοδευτεί αμέσως μετά με μια μεγάλης κλίμακας προβολή του τρένου και της διαδρομής του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Η σημερινή κατάσταση στον Οδοντωτό πρέπει άμεσα ν’ αλλάξει», ανέφερε ο κ.

Παπαδόπουλος. Και πρόσθεσε: «Σε πρώτη φάση -και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς- είναι αναγκαία η δρομολόγηση έργων συντήρησης της υποδομής, συντήρησης των συρμών, στελέχωσης με εξιδεικευμένο προσωπικό του αμαξοστασίου Διακοπτού, αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και αποκατάστασης της φήμης και της αξιοπιστίας του Οδοντωτού ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω πλήγματα στην περιοχή μας».

Μάλιστα, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οδοντωτού (σε Καλάβρυτα, Ζαχλωρού, Διακοπτό) οι οποίες δείχνουν να έχουν αφεθεί στην τύχη τους, οι κ.κ. Παπαδόπουλος και Ανδριόπουλος πρότειναν στον κ. Κυρανάκη να παραχωρηθούν στους δυο Δήμους ώστε να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν. Επίσης, η παλιά γραμμή του τρένου στο Διακοπτό θα μπορούσε ν ’αποδοθεί στον Δήμο και να μετατραπεί σ’ έναν εξαιρετικό ποδηλατοδρόμο ενώ άλλα στοιχεία, όπως οι παλιοί συρμοί που βρίσκονται στο Διακοπτό, θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν βάση μιας μουσειακής έκθεσης για την ιστορική σιδηροδρομική γραμμή που φέτος συμπλήρωσε 129 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

Είναι περισσότερο από σαφές ότι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη λειτουργία της γραμμής απαιτούν άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση μια αποτελεσματική παρέμβαση που θα ενισχύσει την ασφάλεια και την κανονική εκτέλεση των δρομολογίων και θα διαφυλάξει το κύρος και τη φήμη της γραμμής, δημιουργώντας επιπλέον στέρεες προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της, τόνισαν στον κ. Κυρανάκη οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Ανδριόπουλος και Καραΐσκος.