Tom Greenwood: Άρχισε η προσπάθεια αφύπνισης από τη διασωλήνωση- Αντιδρά στα πρώτα ερεθίσματα

Ενθαρρυντικά τα πρώτα σημάδια από τη διαδικασία αποσωλήνωσης του Tom Greenwood, του μεγιστάνα CEO της εταιρείας Volt, ο οποίος παραμένει στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, μετά από το τροχαίο με τη «γουρούνα» που οδηγούσε στη Μύκονο.

Με δειλά βήματα οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας προσπαθούν να αφυπνίσουν τον Καναδό δισεκατομμυριούχο, για να αφαιρέσουν τη διασωλήνωση, στην οποία βρίσκεται έπειτα από το ατύχημα που είχε στη Μύκονο.

Ο Tom Greenwood, ο οποίος διανύει το έκτο 24ωρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου αντιδρά ικανοποιητικά στα πρώτα ερεθίσματα των γιατρών.

Εδώ και ένα 24ωρο έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της αφύπνισης και αποσωλήνωσης του Καναδού κροίσου από τον αναπνευστήρα, μειώνοντας τα κατασταλτικά φάρμακα.

Η διαδικασία είναι χρονοβόρα, όμως, οι γιατροί έχουν την αισιοδοξία ότι ο ασθενής θα τα καταφέρει.

O Tom Greenwood, τα ξημερώματα της 20ης Αυγούστου, τραυματίστηκε σοβαρά και ταυτόχρονα υπέστη έμφραγμα, κατά τη διάρκεια ανατροπής οχήματος τύπου «γουρούνα», το οποίο οδηγούσε στη Μύκονο.

Οι θεράποντες γιατροί του δηλώνουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι», καθώς ο ασθενής δεν έχει παρουσιάσει καμία επιπλοκή, όμως, δεν έχει διαφύγει εντελώς τον κίνδυνο.