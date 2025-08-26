Back to Top
Αντίρριο: Τροχαίο με δίκυκλο- Στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» ο οδηγός

Η τροχαία Ναυπάκτου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος

Στα φανάρια του Αντιρρίου σημειώθηκε σήμερα τροχαίο με δίκυκλο, όταν ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να εκτράπηκε από την πορεία του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας". Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός.

Η τροχαία Ναυπάκτου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

ΠΗΓΗ: nafpaktianews.gr

