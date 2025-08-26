Πάτρα: Άρπαξαν 5.500 ευρώ από σούπερ πάρκετ- Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών της Πάτρας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών διάρρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 26 Αυγούστου 2025, σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 5.500 ευρώ από συρτάρι, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Η Αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.